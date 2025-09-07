So steht Filip Pavlovic heute zum Aus bei "Reality Queens"

Filip Pavlovic (31), bekannt als Reality-TV-Star und Moderator, hat sich erstmals über sein Ausscheiden bei der Show Reality Queens geäußert. In einem Interview mit Promiflash spricht er offen über seine Erfahrungen. Er berichtet, dass er in der ersten Staffel die Show moderieren durfte, was für ihn eine große Ehre war. Die Entscheidung, ihn in der zweiten Staffel durch Social-Media-Star Twenty4Tim (24) zu ersetzen, hat ihn zwar enttäuscht, doch Filip zeigt sich dankbar für die Chance, überhaupt als Moderator auftreten zu dürfen. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich war nicht enttäuscht", erklärt der TV-Star, doch er akzeptiert die Veränderungen in der Branche gelassen.

Das Ende seiner Moderatorenrolle bei "Reality Queens" versteht Filip nicht als persönliches Scheitern, sondern vielmehr als eine weitere Etappe in seiner Berufslaufbahn. Er zollt dem Sender RTL Respekt dafür, ihm als ehemaligem Reality-Teilnehmer eine so wichtige Position angeboten zu haben: "Ich kenne keinen Reality-Kandidaten, der irgendwann mal die Chance gekriegt hat, eine Show zu moderieren." Aus diesem Grund sieht er keinen Grund, dem Sender gegenüber einen Groll zu hegen und betont, dass das Businessleben stetig im Wandel ist. Filip glaubt, dass jede beendete Aufgabe Platz für neue Möglichkeiten schafft, und zeigt sich optimistisch, neue Projekte angehen zu können.

Filip hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen Karriereweg hinter sich gelegt. Angefangen bei der Teilnahme an Reality-Shows wie Die Bachelorette, arbeitete er sich zielstrebig hoch und wurde schließlich Moderator. Diese Laufbahn, auf die Filip mit Stolz zurückblickt, ebnete auch den Weg zu seiner Rolle als Reporter und Schauspieler bei der Serie Alles was zählt. Trotz der jüngsten Enttäuschung ist Filip voller Tatendrang für die Zukunft und verspricht seinen Fans, dass er bald mit neuen Projekten überraschen wird. Die vergangene Erfahrung auf High Heels durch den Dschungel, so erklärt er, wird ihm immer in bester Erinnerung bleiben.

IMAGO / Future Image Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

ActionPress Filip Pavlovic, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar