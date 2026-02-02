Im Epstein-Skandal: Nächste Frau beschuldigt Ex-Prinz Andrew

Andrew Mountbatten Windsor (65) steht erneut im Mittelpunkt des Jeffrey Epstein (†66)-Skandals: Eine zweite Frau behauptet, Jeffrey habe sie 2010 als junge Frau in ihren 20ern nach Großbritannien fliegen lassen, damit sie eine Nacht mit Andrew in seinem Anwesen Royal Lodge bei Windsor verbringt. Am nächsten Tag sei sie mit dem Royal zum Tee in den Buckingham Palast gefahren worden. Der Anwalt der namentlich nicht bekannten Frau, Brad Edwards, stellte Andrew und dem britischen Königshaus ein Ultimatum: Entweder es komme zeitnah zu einem Gespräch über die Vorwürfe – oder sie werde eine Zivilklage einreichen.

Der Anwalt, der bereits mehr als 200 mutmaßliche Opfer vertritt und in der Vergangenheit auch Virginia Giuffre (†41) in ihrem Verfahren gegen Andrew begleitet hatte, schildert gegenüber der Daily Mail, seine Mandantin sei zunächst von Jeffrey "schwer ausgebeutet" worden. Ein Teil dieser Ausbeutung sei dann die Begegnung mit Andrew gewesen. Der neue Missbrauchsfall gegen Andrew stützt sich laut des Anwalts auf die massiven Dokumentenmasse, die das US-Justizministerium zuletzt veröffentlicht hatte – darunter auch eine E-Mail, in der Jeffrey Andrew 2010 anbietet, ihn mit einer "26, russischen, klugen, schönen, vertrauenswürdigen" Frau bekannt zu machen. Ob es sich dabei um die jetzige Klägerin handelt, ist unklar.

Während der Anwalt Kooperationsbereitschaft vom Palast fordert, wächst zugleich der politische Druck: Premierminister Keir Starmer rief Andrew dazu auf, gegenüber einem Ausschuss des US-Kongresses auszusagen, um den Opfern gerecht zu werden. Im Umfeld des Palasts sorgt vor allem der Hinweis auf den angeblichen Tee-Besuch für zusätzliche Brisanz, weil er den sensiblen Ort Buckingham Palast in die Erzählung der Frau einbindet.

Imago Prinz Andrew, 2025

Imago Virginia Roberts Giuffre, August 2019

