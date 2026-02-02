Keine Jugend: Gil berichtet von Schattenseiten seines Ruhms

Im Dschungelcamp öffnet sich Gil Ofarim (43) an Tag elf seiner Mitcamperin Eva Benetatou (33) und spricht über die Schattenseiten seines frühen Ruhms. Am Lagerfeuer erzählt der Sänger, dass seine Karriere mit nur 14 Jahren Fahrt aufnahm, als er zu einem Casting eingeladen und anschließend für eine Foto-Love-Story in der Bravo engagiert wurde. "Und danach war nichts mehr wie vorher", erinnert sich Gil im australischen Urwald. Statt Klassenzimmer standen plötzlich Fernsehstudios und Flugzeuge auf dem Programm, statt Pausenhof warteten Kameras und Fans. Darunter litt auch seine schulische Laufbahn: "Abgebrochen und ich bereue es, nicht wegen des Schulabschlusses, sondern wegen des normalen Erwachsenenwerdens mit Gleichaltrigen. Meine Jugend war weg mit 14."

Der Hit "Round 'n' Round" katapultierte ihn weiter nach oben. Jahrelange Tourneen durch Asien, immer neue Auftritte – und am Ende ein harter Preis: "Dann kam ich zurück, fast 21, Burn-out, genügend Geld auf dem Konto, Penthouse mit Blick über ganz München, aber der einsamste Junge auf der ganzen Welt!" Im Gespräch mit Eva kam allerdings zunächst ein anderes Thema zur Sprache: Yoga. Gil erzählt, dass er früher viel Yoga gemacht und sogar eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer beginnen wollte, diese aber abgebrochen habe. Auf Evas direkte Nachfrage nach dem Grund weicht er zunächst aus: "Welche Ausrede kann ich dir geben?" Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wird deutlicher: "Die Wahrheit!" und lädt ihn kurzerhand in ihren fiktiven Podcast "Nothing But The Truth" ein. "Klar, gerne! Für dich mache ich das gerne", sagt Gil und verspricht: "Das, was ich sagen darf, sage ich."

Doch genau über seine umstrittene Vergangenheit und insbesondere über den Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021 kann sich Gil im Dschungelcamp nach eigenen Aussagen nicht äußern. Am Lagerfeuer sagt der Sänger, er sei durch eine Verschwiegenheitserklärung daran gehindert, Details preiszugeben. Diese Haltung sorgt nicht nur bei seinen Mitcamperinnen und Mitcampern für Stirnrunzeln, sondern auch bei den Zuschauern, die seit dem Start der neuen Staffel auf eine klare Stellungnahme hoffen. Auch bei RTL zeigte man sich überrascht. "Von einer Verschwiegenheitsverpflichtung wusste ich nicht. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Und wer weiß, was da noch passiert in den nächsten Tagen", stellte Programmchef Markus Küttner im Gespräch mit DWDL klar. Trotz aller Diskussionen betonte er allerdings, dass Gil lange vor dem Leipziger Vorfall als Kandidat im Gespräch war: "Ich fand und finde ihn und seine Vita spannend, daran hat sich nichts geändert."

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

