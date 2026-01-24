Timothée Chalamet will wohl eine offene Beziehung mit Kylie

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) sorgen in Hollywood erneut für Gerüchte – und diesmal geht es um die Regeln ihrer Liebe. Wie das Magazin OK! berichtet, soll der Schauspieler mit seiner Freundin darüber sprechen, die Beziehung zu öffnen. Die Gespräche laufen demnach seit Kurzem, während beide zwischen Terminen in Los Angeles und großen Auftritten wie den Golden Globes unterwegs sind, wo sie zuletzt noch als unzertrennlich galten. Freunde des Paares erzählen, Timothée diskutiere privat, ob klassische Monogamie noch zu ihm passe, während Kylie versuche, ruhig zu bleiben und ihre Fassung zu wahren.

Laut OK! gehe es Timothée nicht darum, sich vor Bindung zu drücken, sondern Grenzen neu zu definieren. Ein Insider sagt: "Im Moment gibt Timothée in allen Bereichen seines Lebens Vollgas. Doch der Ehrgeiz, mit dem er seine Karriere verfolgt, überträgt sich mittlerweile auch auf seine Beziehungen und darauf, was er sich von ihnen erhofft." Kylie wiederum schätze Stabilität und Sicherheit und fühle sich durch das Thema unter Druck gesetzt, wie aus ihrem Umfeld zu hören ist. "Sie bemüht sich, Verständnis zu zeigen, auch wenn es sie emotional fordert", betont eine Quelle. Im Freundeskreis heißt es, die Situation sei unausgeglichen: Einer werde von Neugier und Tempo getrieben, die andere schaue stärker auf Risiken und Folgen. Zugleich hätten lange Drehpläne und verpasste Familientermine Spannungen verstärkt, die schon länger im Hintergrund geschwelt hätten.

Vor Kurzem klang das aber noch ganz anders. Erst vor einer Woche berichtete das Klatschportal Page Six, dass der Schauspieler und die Influencerin zwar nicht offiziell verheiratet seien, aber seit über einem Jahr gemeinsam in Los Angeles leben und ihren Alltag teilen. Eine Quelle sagte damals: "Sie sind praktisch verheiratet." Von einem Ringtausch sei zwar keine Rede gewesen, dafür kursierten Berichte, dass die beiden "besessen voneinander" und nahezu unzertrennlich seien.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025