Siebte AYTO-Staffel ist gestartet: Das sagen die Zuschauer

Die siebte Staffel von Are You The One? läuft seit gestern auf RTL+. In den ersten zwei Folgen werden primär die neuen Kandidaten vorgestellt – es kullern aber auch Tränen. Auf Instagram diskutieren die Zuschauer schon jetzt, wie ihr Eindruck der neuen Staffel ist. Die vorherrschende Meinung: Die elf Frauen überzeugen auf ganzer Linie, wohingegen die zehn Männer zu wünschen übrig lassen. "Bei der Auswahl frag’ ich mich echt... Darf man bei der Matching Night eigentlich auch eine Frau auswählen?", bringt es eine Zuschauerin auf den Punkt.

"Die Frauen sind so cool, und dann kommen die Männer… Besonders Meji ist eine absolute Red Flag", findet ein Fan. Meji fällt insbesondere in Folge zwei ins Auge: Als Kandidatin Marla ihre Sorgen mit ihm teilt, reagiert er ziemlich schroff. Als der Osnabrückerin schließlich die Tränen kommen, tröstet er sie mit den Worten: "Ich mag Frauen nicht, die weinen." Die wenig empathische Art der Männer kommt bei den Fans nicht gut an. "Der eine kann nicht zuhören und adäquate Antworten geben. Einer verhält sich wie Gigi 2.0. Ein anderer wiederum mag keine Frauen, die weinen? Einer checkt nur ab, ob es sexuell passt... Verrückt. Also da hat man richtig Lust, Single zu bleiben", fasst ein User die Lage zusammen.

Dennoch fällt das Urteil über die ersten beiden Folgen insgesamt positiv aus. Insbesondere wird hervorgehoben, dass bei "Are You The One?" keine etablierten Realitystars, sondern "Normalos" antreten – eine willkommene Abwechslung für viele Reality-TV-Fans. "Sehr coole erste Folgen! Endlich mal wieder neue Gesichter und die Frauen sehen auch alle fantastisch aus", lobt ein User.

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Meji

