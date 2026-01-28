Erstes Nachzügler-Pärchen mischt "#CoupleChallenge" auf

Zuwachs für den #CoupleChallenge-Cast. In Folge fünf der Realityshow stockt die Gruppe der Teilnehmer auf: Reality-Sternchen Emmy Russ (26) und ihr Stylist Samuel Sohebi ziehen ins Camp. Emmy kündigt die beiden direkt lautstark an, indem sie bei der Ankunft mit gewohntem Selbstbewusstsein ruft: "Das Beste kommt zum Schluss." Die TV-Bekanntheit stolziert in einem roten Glitzerkleid vorneweg, während Samuel mit etwas Abstand hinterherkommt. Ein solcher Auftritt hinterlässt Eindruck, wenn auch nicht zwingend positiv. Der ein oder andere Camp-Bewohner ist wenig begeistert von Emmys Einzug. "Man weiß auf jeden Fall, wenn Emmy in ein Format reinkommt, dann passieren Dinge", meint Sebastian Fobe (40) skeptisch. Seine Freundin Liza Waschke ergänzt: "Dann passieren vielleicht auch schlimme Dinge."

Emmys Ruf eilt ihr voraus. Auch Sommerhaus der Normalos-Gewinner Hendrik Sünder ist wenig begeistert: "Ich habe gar keinen Bock auf die, also wirklich nicht." Auch Ariel glaubt, dass es zwischen ihr und Emmy krachen könnte, denn sie seien beide stur und streiten gerne. Und die 26-Jährige beweist direkt, dass sie eine echte Diva ist: Die Bettensituation passt ihr nicht. Die Teams bekommen nämlich jeweils nur ein Bett und Emmy hätte lieber ihr eigenes. "Das ist ein Bett. Wenn er sich bewegt, bewege ich mich auch und dann werde ich wach – und das ist ein Problem", stellt sie klar. Völlig schamlos versucht sie schließlich, Samuel auf eine der Sonnenliegen auszuquartieren.

Allerdings zieht nicht jeder ein langes Gesicht, als Emmy einzieht. Aleks Petrovic findet es gar nicht so schlecht, die Blondine näher kennenlernen zu können – und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Tatsächlich ist mittlerweile bekannt, dass es bei "#CoupleChallenge" richtig zwischen den beiden knisterte. Laut Aleks' eigener Aussage stecken sie derzeit in einer ernsten Kennenlernphase. Und was sagt Samuel zu der Lovestory seiner Teampartnerin? "Es war schon sehr süß, muss ich sagen", meint er im Gespräch mit Promiflash. Allerdings habe das die Situation im Camp auch verkompliziert: "Es war nicht so ganz einfach. Es war mein erstes Format und meine Teampartnerin hat ihre Aufmerksamkeit total woanders gehabt."

RTLZWEI Die "#CoupleChallenge"-Duos, 2026

RTLZWEI Samuel Sohebi und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ im "#CoupleChallenge"-Camp