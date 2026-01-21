Dieses "#CoupleChallenge"-Team muss als erstes Koffer packen

Showdown beim ersten Exit-Game von #CoupleChallenge: In Folge drei treten Liza Waschke und Sebastian Fobe (40) gegen Texas Patti und ihren Partner Patrick an – und liefern sich ein Duell, das es in sich hat. Die Challenge verlangt erst Köpfchen, dann Zielsicherheit: Nach jeder richtigen Antwort lassen die Damen saure Gurken über eine Rampe direkt in die Münder ihrer unter ihnen liegenden Männer rutschen. Die Teams befinden sich jeweils in getrennten Räumen, die Zeit tickt unerbittlich. Am Ende macht ein Duo kurzen Prozess: Liza und Sebastian holen sich einen deutlichen Sieg – während ihre Gegner die Koffer packen müssen.

Die Regeln klingen simpel, die Umsetzung ist es nicht: Liza und Sebastian behalten die Nerven, knacken die Wissensfragen und bringen ihre sauren Gurken mit ruhiger Hand auf Kurs. Texas Patti und Patrick hingegen verlieren wertvolle Sekunden, weil das Gemüse partout nicht dort landet, wo es soll. Zu allem Überfluss kommen die beiden nicht einmal vor die Schranke zum Buzzer – das Aus in der ersten Exit-Challenge ist damit besiegelt. Patrick fasst seine Pleite in der Saure-Gurken-Challenge trocken zusammen: "Keine ist in meinem Gesicht gelandet", erklärt er und gibt sich geschlagen.

In die gefürchtete Exit-Challenge mussten die beiden Paare, weil sie zuvor in der ersten großen Nominierungsrunde ins Kreuzfeuer ihrer Mitkandidaten geraten waren. Beide Duos sammelten die meisten Stimmen und standen damit plötzlich unter massivem Druck. Texas Patti reagierte sichtlich genervt und machte ihrem Ärger Luft: "Ärgerlich, ja – Begründungen der Nominierungen, Bullshit." Auch bei Liza und Sebastian kippte die Stimmung nach der Wahl, als der Ex-Bachelorette-Kandidat von seiner Partnerin forderte, nicht "rumzubocken", während sie die Nominierungsgründe scharf kritisierte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"-Logo

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Patrick und Texas Patti, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Liza Waschke und Sebastian Fobe beim "#CoupleChallenge"-Exit-Game

Anzeige