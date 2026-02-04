Für Herbst: Apache 207 kündigt Zusatztermine seiner Tour an

Apache 207 (28) macht seine Fans glücklich und hängt an seine bereits laufende "Arena-Tour 2025/26" noch einmal eine große Extra-Runde dran. Der Rapper kündigte am Sonntag, dem 1. Februar 2026, über Instagram gleich 15 Zusatztermine für den Herbst 2026 an, die ihn erneut quer durch Deutschland führen sollen. Zwischen dem 11. September und dem 12. Oktober steht er noch einmal in den großen Arenen auf der Bühne – unter anderem in Berlin, München, Köln und Hamburg. Wer sich die neuen Shows sichern möchte, muss schnell sein: Der Vorverkauf startet bereits am 6. Februar 2026 um 15 Uhr, die Tickets werden exklusiv über Eventim online angeboten.

Die neue Etappe führt Apache 207 quer durch die Republik: Los geht’s in Hannover (ZAG Arena, 11. und 12.09.), weiter nach Berlin (Uber Arena, 15. und 16.09.) und Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle, 18. und 19.09.). Danach folgen zwei Abende in Mannheim (SAP Arena, 22. und 23.09.), ein Stopp in Frankfurt (Festhalle, 26.09.) sowie Doppelshows in München (Olympiahalle, 01. und 02.10.) und Köln (LANXESS arena, 05. und 06.10.). Zum Finale legt der Musiker noch Düsseldorf (PSD Bank Dome, 09.10.) und Hamburg (Barclays Arena, 11. und 12.10.) drauf. Seine vorherige Runde war im Rekordtempo ausverkauft – ein Hinweis darauf, dass auch diese Tickets rasch vergriffen sein dürften.

Mit Songs wie "Roller" und "200 km/h" hat sich Apache 207, bürgerlich Volkan Yaman, zum Chart-Dauergast und Live-Magneten entwickelt. Auch sein Liebesleben sorgte zuletzt wieder für Spekulationen unter den Fans. Auslöser war ein besonderer Auftritt von Nadine Mirada beim Konzert des Musikers in der Wiener Stadthalle. Das Model feierte im VIP-Bereich gemeinsam mit Vanessa Küstner und deren Sohn Tiamo. Nach der Show kam es laut Oe24 noch zu einem Schnappschuss hinter der Bühne, bei dem Tiamo sogar ein Foto mit dem Rapper machen durfte. Bereits im Sommer waren die beiden im Musikvideo von Apache 207 zusammen zu sehen gewesen, was erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung ausgelöst hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207 im August 2019

Anzeige Anzeige

Imago Nadine Mirada beim 74. Filmfestival von Cannes, Juli 2021

Anzeige