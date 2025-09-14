Jeannine Michaelsen tauscht Moderation gegen Survival-Modus

Jeannine Michaelsen (43) kehrt zurück vor die Kamera! Bekannt geworden als das Moderationsgesicht von Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, machte sie sich einen Namen bei ProSieben. "Teamwork – Spiel mit deinem Star", "Die Show mit dem Sortieren" und zuletzt die "Kebekus Geschwister Show" wurden von ihr begleitet. Nun stellt Jeannine sich aber einem ganz neuen Abenteuer: Ab dem 7. Oktober ist sie in der Survival-Show 7 vs. Wild zu sehen.

Aber was hat die alleinerziehende Mutter dazu bewegt, die Moderationskarten gegen ein waghalsiges Dschungelabenteuer zu tauschen? "Gute Frage: Was stimmt eigentlich nicht mit mir", lacht sie im Interview mit DWDL und ergänzt: "Wann bekommst du schon die Chance herauszufinden, wie es ist, in einer unglaublich faszinierenden, aber nicht besonders lebensfreundlichen Umgebung zu leben und zu überleben?" Für die Erfahrung sei die 43-Jährige "total dankbar". Noch einmal erleben wolle es aber "auf gar keinen Fall". Immerhin: Sie ist scheinbar ohne sichtbare Blessuren aus Kolumbien zurückgekehrt – dafür mit einer ausgeprägten Oberarmmuskulatur und einem neuen Haarschnitt.

Bei "7 vs. Wild" scheint sich Jeannine behauptet zu haben – mit Blick auf ihre Zukunft äußerte sich das TV-Gesicht offen und kritisch zur Chancenverteilung auf dem Bildschirm, insbesondere für Frauen. Die Schauspielerin, die einst als Musical-Künstlerin ausgebildet wurde, kämpft für mehr Raum, sich zu beweisen: "Die Räume, in denen man sich ausprobieren darf, sind extrem klein und hart umkämpft. Und für Frauen gibt es noch mal weniger Raum als für Männer." Trotz dieser Herausforderungen hält Jeannine an ihrer Leidenschaft für die Moderation fest und signalisiert mit ihrer Vielseitigkeit, dass sie im deutschen TV keinesfalls leiser wird. Fans dürfen gespannt sein, welche Projekte sie als Nächstes anstoßen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Jeannine Michaelsen, September 2025

Anzeige Anzeige

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Imago Jeannine Michaelsen, Moderatorin