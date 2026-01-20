Timothy Busfield nach Vorwürfen digital aus Film entfernt

Timothy Busfield (68), bekannt aus Serien wie "West Wing" und "The Cleaning Lady", wird aus dem kommenden Amazon-MGM-Film "You Deserve Each Other" entfernt. Grund dafür sind schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die gegen den Schauspieler und Regisseur erhoben wurden. Da die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, sollen Szenen, in denen er zu sehen ist, digital bearbeitet werden. Das berichtet TMZ. In der romantischen Komödie mit Penn Badgley (39) und Meghann Fahy (35) spielt Timothy in einer Nebenrolle den Vater der Hauptfigur Naomi.

Im Zentrum der Vorwürfe stehen zwei Jungen, die Busfield während seiner Arbeit als Regisseur der Serie "The Cleaning Lady" missbraucht haben soll. Die Eltern der Kinder, Angele LaSalle und Ronald Rodis, brachten die Anschuldigungen vor, wonach die mutmaßlichen Taten während der Dreharbeiten in New Mexico stattgefunden haben sollen. Timothy dementiert die Vorwürfe und bezeichnet sie laut Gerichtsdokumenten als Racheakt der Eltern, deren Söhne von der Serie ersetzt wurden. Der Schauspieler hatte sich Mitte Januar den Behörden gestellt und weist seitdem alle Anschuldigungen von sich.

Neben seinem Ausscheiden aus dem Film könnten die Anschuldigungen weitere schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts Sam Bregman drohen Timothy bis zu 15 Jahre Haft, sollte er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Die Anklage wirft dem Schauspieler konkret vor, sich in zwei Fällen strafrechtlich unangemessen gegenüber minderjährigen Jungen verhalten und zusätzlich Kindesmissbrauch begangen zu haben. "Die Staatsanwaltschaft in Albuquerque nimmt diese Art von Anklagen sehr ernst, so wie wir alle Fälle ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zur Verantwortung zu ziehen", betonte der Jurist gegenüber People.

Getty Images Timothy Busfield bei der Premiere von Staffel 3 der Serie "Damages" im AXA Equitable Center in New York, 19. Januar 2010

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Imago Mugshot von Timothy Busfield, Januar 2026

