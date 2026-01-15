Timothy Busfield soll Lügendetektortest bestanden haben

Timothy Busfield (68), bekannt aus "The West Wing", soll laut US Weekly nach seiner Verhaftung in New Mexico einen Lügendetektortest absolviert haben. Der Schauspieler war zuvor im Zusammenhang mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs festgenommen worden. Zwei Zwillings-Kinderdarsteller, die Timothy am Set der Serie "The Cleaning Lady" begegneten, werfen ihm unangemessenes Verhalten vor. Der 68-Jährige wies die Anschuldigungen als "Lügen" zurück und erklärte, er sei entschlossen, seine Unschuld zu beweisen. Sein Anwalt gab nun an, dass Timothy den Test freiwillig abgelegt und bestanden habe.

Während Timothy seine Unschuld beteuert, bemühen sich die Staatsanwälte laut Gerichtsdokumenten weiterhin darum, eine Freilassung gegen Kaution zu verhindern. Sie stufen ihn als potenzielle Gefahr für Kinder ein und werfen ihm vor: "Sein Verhalten zeigt ein kalkuliertes Muster von Grooming, mangelnder Grenzachtung und dem Ausnutzen beruflicher Autorität, um Zugang zu Minderjährigen zu erhalten." Zusätzlich zu den Zwillingen meldete sich laut dem People Magazine ein weiteres mutmaßliches Opfer. Colin Swift gab bei der Polizei an, Timothy habe seine Tochter vor einigen Jahren geküsst und unangemessen berührt. Zu diesen neuen Vorwürfen äußerte sich der Schauspieler bislang nicht.

Unterdessen steht Timothy Busfields Ehefrau Melissa Gilbert (61), bekannt aus der Serie "Unsere kleine Farm", hinter ihm. Über einen Sprecher ließ die Schauspielerin mitteilen, dass sie ihren Mann auch in schwierigen Zeiten unterstütze und sich auf ihre Familie konzentriere. Dennoch bleibt nun abzuwarten, wie es für den Schauspieler weitergeht. Das US-Justizministerium weist zudem darauf hin, dass es keine einheitlichen Standards für die Zulassung von Lügendetektortests vor Gericht gibt. Die Aussagekraft solcher Tests wird daher häufig angezweifelt und gilt als umstritten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield spricht auf dem "Secrets and Lies"-Panel bei der TCA Winter Press Tour 2015 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield, 2023