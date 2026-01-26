Klettern auf Hollywood-Sign: Droht Sydney Sweeney Anklage?

Sydney Sweeney (28) sorgt in den Hügeln von Los Angeles für Aufsehen: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion kletterte die Schauspielerin mit einem kleinen Produktionsteam zum berühmten Hollywood-Schriftzug hinauf, um ihn mit einer Reihe BHs zu schmücken. Auf Aufnahmen, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie Sydney sich am großen Hollywood-"H" zu schaffen macht und mit mehreren Dessous in der Hand nach oben kraxelt, während Kameras jede Bewegung festhalten. Bei den Dreharbeiten handelte es sich dem Bericht nach um einen Promo-Clip für Sydneys neue Dessous-Linie. Was nach einem harmlosen PR-Stunt aussieht, könnte nun aber ein juristisches Nachspiel haben.

Den Berichten nach hatte Sydneys Produktionsteam zwar eine Drehgenehmigung für das Wahrzeichen, durfte den Schriftzug damit aber lediglich filmen – nicht daran hochklettern oder ihn berühren. Die Hollywood Chamber of Commerce, der das berühmte Zeichen gehört, soll die Produktionsfirma sogar per Mail ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass ohne ihre gesonderte Zustimmung weder am Sign gedreht noch das Material genutzt werden darf. Trotzdem hängte das Team eine Art Wäscheleine mit BHs über die Buchstaben. Die meisten nahmen sie nach Ende des Drehs wieder ab, ließen aber vier oder fünf Stück einfach hängen. "Es wurde keine Erlaubnis für diese Aktion erteilt, obwohl sie erforderlich ist", erklärte der Vorsitzende der Kammer gegenüber dem US-Medium. Im Raum stehen nun Vorwürfe wie Hausfriedensbruch und mögliche Sachbeschädigung, ob tatsächlich Anzeige erstattet wird, ließ die Kammer allerdings offen.

Hinter der BH-Aktion steckt ein großes Business-Projekt von Sydney, das offenbar prominent unterstützt wird. Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) soll als Investor in das Geschäft eingestiegen sein, was dem Label von Anfang an finanzielle Schlagkraft verlieh. Diese Partnerschaft soll sogar dazu geführt haben, dass Sydney im vergangenen Sommer eine Einladung zur Hochzeit von Jeff und Lauren Sanchez erhielt. Die Schauspielerin, die sich mit Rollen in Serien wie Euphoria und Filmen wie "Anyone But You" in Hollywood etabliert hat, baut damit deutlich ihre zweite Karriere als Unternehmerin aus.

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025