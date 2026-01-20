GNTM-Zweitplatzierter Pierre erobert Mailänder Laufsteg

Großer Lauf für den Zweitplatzierten von Germany's Next Topmodel: Pierre Lang hat am vergangenen Wochenende in Mailand für Dolce & Gabbana debütiert. Auf der Milan Fashion Week präsentierte der Wiener an der Seite internationaler Kollegen die Herrenkollektion Herbst/Winter 2026/27. Wie Joyn berichtet, trug die Show den Titel "The Portrait of Man" und lief unter der künstlerischen Leitung von Domenico Dolce (67) und Stefano Gabbana (63). Pierres Laufstegmoment markiert den nächsten Meilenstein für den GNTM-Vize, der seit dem Finale 2025 kontinuierlich an Fahrt aufnimmt und nun bei einem der begehrtesten Fashion-Häuser mitläuft.

Die Designer erklärten das Konzept als Abkehr von starren Rollenbildern hin zu authentischen Persönlichkeiten. "Menschliche Energien mit Authentizität" wolle die Kollektion zeigen, hieß es aus dem Modehaus. Statt Einheitsbild setzten die Looks auf Charakterstudien: intellektuell, visionär, mediterran sinnlich, strukturiert oder romantisch ruhelos. Genau hier fügte sich Pierre mit eleganter Silhouette, klarem Blick und ruhiger Präsenz ein. Für den 23-Jährigen ist der Laufstegjob ein internationaler Ritterschlag, der ihn mitten in die Top-Liga katapultiert – mitten im Countdown zur neuen GNTM-Staffel, die am Mittwoch, 11. Februar, startet.

Pierres Weg liest sich wie ein modernes Karriere-Märchen: Vor GNTM arbeitete er als Bankkaufmann, ohne Model-Erfahrung, und fand erst in der Jubiläumsstaffel 2025 ins Scheinwerferlicht. Nach dem Finale folgte rasch das erste Cover – die "Grazia Japan" zeigte ihn mit Trenchcoat, brauner Krawatte und markantem Eyeliner, ein Detail, das vom Set ins finale Bild wanderte. Aus der Show-Zeit behalten ihn Designer wie Kilian Kerner, der sich am Final-Abend als Pierres "Model-Papa" bezeichnete, und Marcel Ostertag in bester Erinnerung. Wer Pierre privat trifft, erlebt einen geerdeten Typen, der Disziplin aus dem Bankalltag mitbringt und diese Gelassenheit jetzt auf dem Catwalk zeigt.

