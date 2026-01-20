Mike Heiter hat sich Leylas Namen auf Arm tätowieren lassen

Der nächste Liebesbeweis bei den Heiters geht wortwörtlich unter die Haut: Realitystar Mike Heiter (33) hat sich den Namen seiner Frau Leyla (29) in roter Schrift auf den Oberarm tätowieren lassen. In einem Instagram-Video, das er am 20. Januar mit seinen Followern teilte, präsentiert Mike das frische Tattoo stolz seiner Frau, die nichts ahnt. "Wenn aus Spaß Ernst wird. Ich habe mir Leylas Namen tätowiert", schreibt er zu dem Clip und sorgt damit für einen sehr persönlichen Gänsehautmoment. Wo die Überraschung stattfindet, ist im Video nicht genau zu erkennen, doch die intime Szene spielt sich ganz offensichtlich in privatem Rahmen und nur mit der Kamera als stillem Zeugen ab.

Im Clip hört man den TV-Star erklären, dass die Vorlage direkt von Leyla stammt. "Das ist genauso, wie du es geschrieben hast. Weißt du noch?", sagt Mike, während er seinen Arm in die Kamera hält und den filigranen Schriftzug in Rot präsentiert. Leyla braucht einen Augenblick, um zu realisieren, was sie da sieht – dann flippt sie völlig aus, schlägt ungläubig die Hände vor den Mund und fällt Mike schließlich mit einem Freudenschrei um den Hals. "Das gibt's gar nicht! Oh mein Gott, wie süß!", ruft sie überwältigt. Mike selbst kommentiert sein neues Tattoo nur mit einem Satz, der alles sagt: "Jetzt habe ich deinen Namen verewigt." Für Leyla steht in diesem Moment offenbar fest, wie viel ihr dieser Liebesbeweis bedeutet: Sie strahlt ihn an und sagt begeistert: "Ich habe den besten Ehemann auf der Welt."

Im Alltag zeigen Mike und Leyla immer wieder, wie sehr sie es lieben, ihre Beziehung in besonderen Erinnerungsstücken festzuhalten – ob als Kunstwerk an der Wand oder, wie jetzt, direkt auf der Haut. Schon bei ihrer Traumhochzeit in Italien ließen die beiden sich den großen Moment auf kreative Weise verewigen, als eine Künstlerin den Kuss des frisch vermählten Paares live malte. Seitdem teilen die Influencer regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit der Community, von romantischen Momenten bis hin zu lockerem Alltagschaos. Gerade diese Mischung aus groß inszenierten Liebesgesten und spontanen Szenen vor der Handykamera macht für viele Fans den Reiz des Paares aus, das seine Liebe gerne sichtbar macht.

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei der Premiere der 2. Staffel von Landman im Zoo Palast Berlin

Instagram / mikeheiter Mike zeigt stolz sein Tattoo

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025