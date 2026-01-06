Neil Diamond überrascht Hugh Jackman mit signierter Gitarre

Hugh Jackman (57) erhielt kürzlich eine ganz besondere Überraschung von Neil Diamond (84). Der Schauspieler und Sänger, der in seinem neuesten Film "Song Sung Blue" das Mitglied einer Neil-Diamond-Tributeband spielt, erhielt von der Musikikone eine signierte Gitarre. In einem auf Instagram geteilten Video zeigt Hugh, wie er das Paket öffnet und überwältigt die Gitarre in die Arme schließt. Auf dem Instrument hatte Neil die Worte "Hugh, Keep rockin’! Dein Freund, Neil Diamond" verewigt. "Eines der großartigsten Geschenke, die ich je erhalten habe", schrieb Hugh in seinem Beitrag.

Im Film spielt der Wolverine-Star die Rolle des Mike Sardina, der zusammen mit seiner Frau Claire, dargestellt von Kate Hudson (46), das Duo "Lightning and Thunder" bildet. Das Paar tritt als Tributeband auf und interpretiert Hits von Neil Diamond. Der Musiker, dessen Klassiker wie "Sweet Caroline", "Cracklin' Rose" oder "Forever in Blue Jeans" weltbekannt sind, hatte dem Film zuvor bereits seinen gesamten Songkatalog zur Verfügung gestellt und zeigte sich begeistert von dem Streifen. Nach Angaben von Regisseur Craig Brewer reagierte Neil bei einer Vorführung des Films sogar mit Applaus, Fußwippen und Tränen.

Die freundschaftliche Verbindung zwischen Neil Diamond und Hugh Jackman entwickelte sich während der Dreharbeiten weiter. Für Hugh, der neben großen Actionrollen immer wieder seine Musical-Leidenschaft auslebt, bedeutet das Echo des Idols hörbar viel. Nach einem emotionalen Anruf des Musikers hatte der Schauspieler die Gelegenheit, bei Neil zu übernachten, wo ein gemeinsamer Karaoke-Abend zustande kam. Neil hatte noch nie zuvor seine gesamten Werke für einen Film freigegeben, doch für die Geschichte von "Lightning and Thunder" machte er eine Ausnahme. Seine Musik und sein Einfluss auf die Kulturlandschaft bleiben so weiterhin ein zeitloses Vermächtnis, das nicht nur eingefleischte Fans berührt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Neil Diamond und Hugh Jackman

Instagram / thehughjackman Neil Diamond mit signierter Gitarre als Geschenk für Hugh Jackman zum Film "Song Song Blue" Januar 2026

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson auf dem roten Teppich