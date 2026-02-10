So hart war "Duell um die Welt"-Aus für Jeannine Michaelsen

Jeannine Michaelsen (44) spricht offen über einen der emotionalsten Momente ihrer TV-Karriere: Im ARD-Podcast "Deutschland3000 mit Eva Schulz" erinnert sich die Moderatorin an das Ende der ProSieben-Show Das Duell um die Welt. Stolze 13 Jahre begleitete sie die Show mit Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42). Im Gespräch mit Eva beschreibt Jeannine, wie schwer ihr der Abschied im Studio fiel – und warum die Macher sich dennoch ganz bewusst für ein Finale entschieden.

Jeannine erklärt, warum sie hinter dem Show-Aus steht. "Wenn es dem deutschen Fernsehen an einem doll mangelt, dann an Menschen und Formaten, die die Fähigkeit haben zu erkennen, wann es gut ist", sagt sie im Podcast. Ihr sei wichtig gewesen, die Show "selbstbestimmt" zu beenden, statt sie zu überreizen: "Ey, wir gehen, wenn wir finden, dass es zu Ende erzählt ist." Wie emotional der letzte Drehtag für sie werden würde, habe sie überrascht: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch am Ende so mit den Tränen kämpfen musste, noch während der Aufzeichnung."

Abseits von Show-Ende spricht Jeannine im Podcast auch über Social Media. In der Debatte um mögliche Verbote für Minderjährige bezieht sie klar Stellung. Zwar habe sie grundsätzlich Vorbehalte gegenüber gesetzlichen Einschränkungen, doch wenn sie sich entscheiden müsse, wäre sie "eher für ein Verbot". Sie beobachte den "Missbrauch von Social Media" und betont, dass auch sie selbst davon betroffen sei: "Es macht was mit meinem Körperbild, es macht was mit meinem Selbstwert, es macht was mit meiner Wut."

Imago Jeannine Michaelsen, Moderatorin

Joyn/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt", Januar 2025

Imago Jeannine Michaelsen in Berlin, Februar 2025