"Bridgerton"-Drama: Droht der Tod eines Hauptcharakters?

Ein Abschied mit Ansage? In der schillernden Welt von Bridgerton könnte es bald bitterernst werden. Ein neuer Teaser zu Teil 2 der aktuellen Staffel zeigt Violet Bridgerton in Schwarz – ein klares Trauersignal in der Epoche, in der die Serie spielt. Fans sind alarmiert und fürchten den Serientod eines beliebten Charakters. Autorin Julia Quinn heizt die Erwartungen zusätzlich an und mahnt gegenüber Us Weekly: "Legt euch Taschentücher bereit, denn es wird hart." Wann löst Netflix das Rätsel? Am 26. Februar 2026 geht es weiter – und die feine Gesellschaft von Mayfair stellt sich auf Tränen, Trost und große Gefühle ein.

Wer könnte fallen? Die Fangemeinde schaut in die Bücher – und findet düstere Vorzeichen. In Eloises Roman "In Liebe, Ihre Eloise" beginnt alles mit dem Tod von Marina Crane, die bereits in Staffel 1 eine komplizierte Spur hinterließ, bevor Eloise mit Phillip Crane in Kontakt tritt. Parallel dazu deutet Francescas Vorlage "Ein hinreißend verruchter Gentleman" einen ebenso schmerzhaften Verlust an: John Stirling, in der Serie ihr Ehemann, stirbt dort, bevor sich ihr Weg zu Michaels – in der Show: Michaelas – Seite neu ordnet. Der Teaser mit Violets Trauerkleidung lässt Raum für weitere Theorien: Manche tippen sogar auf Queen Charlotte, da das Serienjahr nahe an 1818 liegt. Andere halten John für den wahrscheinlichsten Kandidaten, weil die Bridgertons ihm emotional näher sind als Marina, wie Kino.de berichtet.

Das "Bridgerton"-Universum, geschaffen von Shonda Rhimes (56), begeisterte seit seinem Start Millionen Zuschauer, doch diese Wendung könnte einen neuen, tragischen Ton anstoßen. Seit der ersten Staffel faszinieren nicht nur die glamourösen Bälle und Romanzen, sondern auch die vielfältigen Erzählstränge. Besonders Jessica M. Brownell, die Showrunnerin der kommenden Staffeln, beschrieb ihre Absicht, den emotionalen Tiefgang der Bücher einzufangen. Die Familie Bridgerton, angeführt von Violet und ihren acht Kindern, bildet das Herzstück des Serienerfolgs. Ihre Dynamik, verbunden mit unverhofften Wendungen, bleibt ein wesentlicher Reiz für die Zuschauer.

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris

Netflix Eloise Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Getty Images Hannah Dodd bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 2026