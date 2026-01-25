Justin Baldonis Papa postet Throwback-Foto zum Geburtstag

Am Samstag (24. Januar) feierte Hollywood-Schauspieler Justin Baldoni (42) Geburtstag – und sein Papa Sam sorgte mit einer herzzerreißenden Instagram-Botschaft für Aufsehen. Der stolze Filmproduzent veröffentlichte ein nostalgisches Babyfoto, das ihn selbst, seine Frau und den kleinen Justin als Baby zeigt, und erinnerte sich an die schwierige Geburt seines Sohnes vor mehr als vier Jahrzehnten. "Sharon verbrachte 34+ Stunden in den Wehen, und wir mussten am Ende einen Kaiserschnitt machen", offenbarte Sam. Die Erinnerungen an jene ersten Momente als frischgebackener Papa sind ihm noch heute lebhaft im Gedächtnis. Der erste Blick auf sein Neugeborenes war für ihn eine "spirituelle, sehr berauschende Erfahrung."

Sam verwies in seinem Instagram-Beitrag auf eine außergewöhnliche Eigenschaft seines erstgeborenen Sohnes. "Dieser kleine Kerl erfüllte unser Zuhause mit so viel Freude all die Jahre, und bis heute erhellt seine Anwesenheit nicht nur unser Leben, sondern das aller um ihn herum", schrieb er mit sichtlicher Begeisterung über seinen mittlerweile erwachsenen Sprössling. Besonders beeindruckt zeigt er sich von Justins Charakterstärke und seiner Lernbereitschaft in allen Lebensbereichen. Der Regisseur und Schauspieler habe nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln – sei es in Sachen Liebe, Familie oder Freundschaft. Sam gestand sogar ein wenig Neid auf die Hingabe ein, mit der sich sein Sohn um seine eigene Familie kümmert. Die Bewunderung für Justins Ehefrau Emily, die er als "wahrhaft perfekte Partnerin" bezeichnet, spricht Bände über die familiären Werte, die in der Baldoni-Dynastie hochgehalten werden.

Der wohl bewegendste Teil der väterlichen Geburtstagsgrüße bezog sich direkt auf die aktuellen Rechtsstreitigkeiten, die Justins Leben überschatten. "Sohn, in einem Jahr voller Aufruhr und Ungerechtigkeit bist du standhaft in deinem Glauben geblieben und weißt, dass Wahrheit und Gerechtigkeit siegen werden", so Sam. Justin muss sich gegen schwerwiegende Vorwürfe seiner "Nur noch ein einziges Mal"-Kollegin Blake Lively (38) zur Wehr setzen. Der Rechtsstreit, der im Dezember 2024 durch einen Artikel der New York Times ans Licht kam, hat Hollywood-Kreise erschüttert. Nachdem die Gossip Girl-Darstellerin den Regisseur der sexuellen Belästigung und Rufschädigung beschuldigt hatte, reichte sie noch im selben Monat Klage ein. Die für Mai angesetzte Gerichtsverhandlung wird zeigen, ob sich Sams Vertrauen in Wahrheit und Gerechtigkeit als berechtigt erweist. Bis dahin kann sich Justin auf den unerschütterlichen Rückhalt seiner Familie verlassen, die ihn mit Liebe und Zuversicht durch diese schwierige Phase begleitet.

Getty Images Sharon Baldoni, Sam Baldoni, Maiya Grace Baldoni und Justin Baldoni bei der Premiere von Disneys "The Lion King" im Dolby Theatre

Instagram / sambaldoni Sam Baldoni gratuliert seinem Sohn Justin zum Geburtstag, 2026

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023