Kelly Rowland verlor beim "Survivor"-Video ihre Perücke

Kelly Rowland (45) erinnert sich an den amüsanten Dreh des Kultvideos zu "Survivor" zurück: In einem Gespräch mit Rap-Star Method Man (54), das die beiden für "Entertainment Tonight" führten, plauderte die Sängerin jetzt über eine haarige Panne am Set. Damals stand Kelly mit ihren Destiny's-Child-Kolleginnen Beyoncé (44) und Michelle Williams (45) an einem Strand, während ein Helikopter über dem Wasser auf sie zuflog. Für die dramatische Szene sollten die drei verzweifelt nach Hilfe rufen – doch als der Rotor dem Trio gefährlich nah kam, merkte Kelly plötzlich, dass etwas Wichtiges nicht mehr da war: "Meine Perücke hebt ab und fliegt über den Sandstrand!"

"Wir haben neulich erst wieder darüber geredet", erzählte Kelly in dem Interview und beschrieb, wie der Hubschrauber immer tiefer kam. Über den sandigen Strand sei das Teil dann einfach davongesaust und spurlos verschwunden. "Jemand hat sich das Ding geschnappt. Es war weg", sagte sie. Method Man konnte sich vor Lachen kaum halten und meinte, er würde das Material nur zu gern sehen. Kelly dagegen ist sicher: "Sony hat das irgendwo." Ob die Szene jemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Destiny’s Child, zu der neben Kelly auch Beyoncé und Michelle Williams gehören, hatten zuletzt im vergangenen Jahr ein spontanes Wiedersehen auf der Bühne bei einer Veranstaltung von Beyoncé. Die Gruppe, die in den 1990er-Jahren in Houston gegründet wurde, veröffentlichte ihr erstes Album 1998 und beendete ihre gemeinsame Musikkarriere nach ihrem letzten Album "Destiny's Fulfilled" im Jahr 2005. Kelly betonte im Interview, wie wichtig diese Zeit für sie war und spricht in Interviews immer wieder über Momente tiefer Verbundenheit mit ihren "Mädchen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Rowland bei der amfAR Gala 2024 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin