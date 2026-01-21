Emotionale Worte: Ginger Costello trauert um Chihuahua

Ginger Costello hat mit bewegenden Worten den Tod ihres geliebten Chihuahuas öffentlich gemacht und erklärt damit zugleich ihre Netz-Pause der vergangenen Tage. In mehreren Instagram-Slides teilte der Reality-Star mit, dass ihr Hund nun gestorben ist. "Meine kleine Chihuahua-Maus ist nach fast 13,5 gemeinsamen Jahren von mir gegangen", trauerte Ginger in ihrer Story und ergänzte: "Sie war nicht einfach nur ein Hund. Sie war mein Baby. Mein Herz. Mein Zuhause." Sie erhielt die Nachricht, während sie sich im Ausland aufhielt. Umso schwerer fiel es ihr, in diesem Moment nicht bei ihrem Tier sein zu können.

Ginger schilderte, wie eng die Bindung gewesen war. Der Hund sei ihr bester Freund gewesen. "Ich habe sie mit der Flasche aufgezogen. Sie war immer an meiner Seite und ein Teil von mir", heißt es in ihrer Story bei Instagram. Der Verlust treffe sie so stark, dass sie sich bewusst aus den sozialen Netzwerken zurückzieht. Sie wolle derzeit keine negative Resonanz ertragen müssen und bitte um Verständnis. "Ich ziehe mich auch deshalb bewusst zurück, weil ich im Moment keine Kraft habe für dumme oder gefühllose Kommentare", erklärte sie.

Hinter den klaren Worten steht eine persönliche Haltung, die Ginger schon lange begleitet: Tiere sind für sie Familienmitglieder. "Wer nicht versteht, dass die Liebe zu einem Tier genauso tief sein kann wie zu einem eigenen Kind, wird diesen Schmerz nie nachempfinden", resümierte die Reality-Darstellerin, die offiziell als Teil des neuen Casts von Reality Queens vorgestellt wurde. Die Entscheidung, sich vorerst zurückzunehmen, soll ihr Raum geben, zu trauern und die Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit zu bewahren. Gingers Pläne, ihre berufliche Karriere auch nach der Scheidung von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (74) voranzutreiben, scheinen damit vorerst zu pausieren.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello-Wollersheim, Realitystar

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019