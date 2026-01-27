Harry Styles' Tourpreise lösen wahre Shitstorm-Flut aus

Harry Styles (31) sorgt mit seiner geplanten Live-Rückkehr für Jubel und Frust zugleich: Für seine neue Welttournee "Together, Together" kämpfen seit dieser Woche Millionen Fans um Tickets und stoßen dabei auf Preise, die vielen die Sprache verschlagen. Bei den 50 Shows in Metropolen wie New York, London und Amsterdam verlangen die besten Sitzplätze teilweise bis zu 900 Euro. Selbst Tickets im Bereich hinter der Bühne liegen bei über 144 Euro, während der Bereich nahe der Bühne mit fast 280 Euro zu Buche schlägt. Das teuerste VIP-Paket, das exklusive Zugänge und Merchandise umfasst, kostet sogar knapp 1.000 Euro. Die hohen Preise haben einen massiven Protest ausgelöst, und viele Fans fühlen sich von ihrem Idol enttäuscht.

Trotzdem ist der Ansturm gewaltig: Bereits im Vorverkauf für sechs Konzerte im Londoner Wembley Stadium bildeten sich online Warteschlangen von bis zu 250.000 Personen pro Show, noch bevor der reguläre Verkauf überhaupt begonnen hatte. Auf sozialen Medien äußern zahlreiche Fans ihren Unmut, manche werfen Harry sogar vor, den Kontakt zu seiner Fangemeinde verloren zu haben. Auf X häufen sich Kommentare wie "Das ist reine Gier", "unerschwinglich" oder "Live-Musik ist nur noch ein Privileg für Reiche". Die Fans ziehen einen Vergleich zu früheren Ticketpreisen ihres Idols: Noch 2022 waren bei seinen damaligen Konzerten in den USA Tickets teils für unter 42 Euro zu haben.

Der frühere Boygroup-Star zeigt sich seit jeher als jemand, der eine enge und emotional aufgeladene Beziehung zu seiner Community pflegt. Umso stärker reagieren viele nun auf das Gefühl, sich ausgerechnet diese Konzerterlebnisse nicht mehr leisten zu können. Vielleicht können prominente Gäste wie Robyn (46), Shania Twain (60), Jamie xx und Jorja Smith (28), die Harry auf der Bühne unterstützen sollen, die Ticketpreis-Wut der Fans mildern.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia Harry Styles bei einem Auftritt mit One Direcion 2015