Harry Styles enttäuscht Fans: Keine Deutschland-Termine 2026

Heiß diskutiert wird die kommende "Together, Together"-Tour von Harry Styles (31) schon vor ihrem Start. Der Sänger startet in Amsterdam und spielt unter anderem in London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. Doch ausgerechnet Deutschland taucht in der Liste der 50 Konzerte kein einziges Mal auf – obwohl Harry sich bei seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", das am 6. März erscheint, nach eigenen Worten maßgeblich von seinen Berlinbesuchen inspirieren ließ. In einem Interview mit Capital FM verriet er: "Ich habe viel Zeit in Berlin verbracht und der Sound entstand größtenteils dadurch, dass ich viel ausgegangen bin." Den Fans stößt genau das jetzt sauer auf.

Die Enttäuschung entlädt sich vor allem auf TikTok und Instagram. "Harry, wie kannst du nur?", fragt eine Userin und verweist auf ein Albumcover, das "ganz klar aus dem Berghain entstanden ist". Ein anderer Nutzer legt nach: "Bruder, deine ganze Ära ist von Berlin inspiriert … du hast hier literally Monate gelebt und jetzt kommst du für diese Tour nicht nach Deutschland?" Auch der ungewöhnliche Zuschnitt der Welttournee sorgt für Ärger: Statt klassisch durch viele Städte zu ziehen, bündelt der Popstar mehrere Termine in wenigen Metropolen. "Du sagst, 'we belong together', aber du tourst nur durch sieben Städte. Wenn es deine Tour ist, warum müssen die Fans mehr reisen als du?", beschwert sich eine Nutzerin. Ob Deutschland später noch ergänzt wird, ließ das Label Sony Music auf Nachfrage offen.

Harry hatte seine treuen Fans mehrere Jahre warten lassen – nun kehrt der Megastar mit Album und Tour zurück. Im vergangenen Jahr machte er vor allem mit privaten Schnappschüssen auf sich aufmerksam, die ihn auf Reisen quer durch Europa zeigten. Vor allem in Berlin soll er sich gemeinsam mit Zoe Kravitz (37) für längere Zeit aufgehalten haben. Unerkannt nahm der Sänger sogar am Berlin-Marathon teil.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Imago Harry Styles läuft den 51. Berlin-Marathon am 21. September 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025