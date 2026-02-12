Lisa Marie Akkaya schreibt einen Abschiedsbrief an Baby Xavi

Lisa Marie Akkaya (24) versucht, ihrer Trauer auf kreativem Wege zu begegnen. Auf Instagram erzählt die Influencerin nun, dass sie einen Brief an ihren verstorbenen Sohn Xavi geschrieben hat und gibt tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt. Die trauernde Mutter schildert offen und schonungslos, dass sie nach dem schweren Schicksalsschlag Schuldgefühle plagen. "Ich mache mir so Vorwürfe, es hätte doch mich treffen sollen, ich sollte tot sein und nicht mein kleiner, schöner Xavi", schreibt sie.

Lisa erklärt, sie habe ihren Fans kurz vor Xavis plötzlichem Ableben eigentlich verkünden wollen, dass sie krebsfrei ist – eine Nachricht, über die sie sich nun nicht mehr freuen kann. In dem Text teilt sie ihre dunklen Gedanken mit der Welt: "Warum Xavi? Ich wünschte, ich wäre an seiner Stelle." Die Reality-TV-Bekanntheit schildert nicht nur, was sie aktuell bewegt, sondern richtet sich auch direkt an ihre Community. "Ich gehe kaputt und ich weiß, es klingt doof, aber wenn ich euch von ihm erzähle, ist es wie ins Tagebuch schreiben. Ich sehe, wie viele uns Trost spenden, und das lenkt uns nicht nur ab, sondern tut wirklich gut. Ich werde euch für immer dankbar sein", schreibt Lisa.

Lisa und ihr Mann Furkan Akkaya, auch Akka genannt, teilten die schreckliche Nachricht von Baby Xavis Tod am Montag mit der Welt. Der kleine Sohn des jungen Paares wurde nur vier Monate alt. Nun beschäftigt Lisa und Akka nicht nur die Trauerbewältigung, sondern auch die brennende Frage: Was ist wirklich passiert? Neben einer Therapie setzen sie auf eine Obduktion, um endlich Antworten und Klarheit zu finden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025