Whoopi Goldberg (70) hat in einem Interview mit dem Interview Magazine erneut betont, wie wohl sie sich in ihrem Leben als Single fühlt. Die 70-Jährige erklärte, dass allein sein für sie nicht dasselbe wie einsam sein bedeute, da sie von vielen Menschen umgeben sei, die ihr Gesellschaft leisten. "Ich fühle mich nicht unbedingt einsam, weil genug Menschen um mich herum sind, die das verhindern. Aber die meisten Menschen fühlen sich nicht wohl dabei, allein zu sein, weil uns beigebracht wurde, dass mit einem etwas nicht stimmt, wenn man kein Paar ist, dass es schlecht ist, allein zu essen, allein zu sein", so die Schauspielerin. Doch für sie sei es wichtig, die Freiheit zu haben, auch mal ganz ohne Rücksicht auf andere Entscheidungen zu treffen – zum Beispiel spontan Pasta essen zu gehen, ohne über die Wahl von Rot- oder Weißwein diskutieren zu müssen.

Hinter ihr liegen einige gescheiterte Beziehungen und drei Ehen, die Whoopi in das Realisieren ihrer Unabhängigkeit geführt haben. Mit ihrem ersten Ehemann Alvin Martin hat sie eine Tochter, Alex Martin, doch die Ehe hielt nur sechs Jahre. Auch ihre späteren Partnerschaften, darunter mit Filmregisseur David Claessen und Lyle Trachtenberg, blieben von kurzer Dauer. Im Interview gibt die "Sister Act"-Darstellerin offen zu, dass sie einfach nicht gut in Beziehungen sei: "Man muss ständig an andere denken, und ich habe schon genug damit zu tun, mich um meine Familie und meine Arbeit zu kümmern." Stattdessen legt die Schauspielerin großen Wert auf familiäre Bindungen und erklärte bereits, ihr gesamtes Vermögen ihrer Tochter und ihren Enkelkindern zu hinterlassen.

Im Laufe ihrer Karriere hat sich Whoopi Goldberg nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Gastgeberin der Talkshow "The View" einen Namen gemacht. Sie bleibt weiterhin eine der bekanntesten Stimmen in Hollywood und engagiert sich für zahlreiche Projekte, darunter Film- und Fernsehrollen, die sie zu einer echten Ikone machen. Ihre Lebensphilosophie, das Glück in der eigenen Gesellschaft zu finden, inspiriert viele ihrer Fans und verdeutlicht, dass Liebe und Zufriedenheit von innen kommen. In Interviews betont sie immer wieder, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen, anstatt sich gesellschaftlichen Erwartungen zu beugen.

Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars

Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

Getty Images Whoopi Goldberg, Filmstar