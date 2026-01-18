Nach verpfuschter OP: Gina-Lisa rutschte Po-Fett ins Bein

Gina-Lisa Lohfink (39) hat turbulente Zeiten hinter sich. Nach einem Brazilian Butt Lift im Sommer 2023, das sie in der Türkei durchführen ließ, musste die Reality-TV-Darstellerin erhebliche Komplikationen überstehen. Verunreinigtes Material und alte Filler hatten sich in ihrem Gesäß angesammelt und wanderten teilweise bis in die Oberschenkel. "Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert", sagte Gina-Lisa der Bild. Starke Schmerzen und gesundheitliche Probleme begleiteten sie über zwei Jahre. In Zürich fand die Blondine schließlich Hilfe: In einer dreistündigen Operation behandelte der erfahrene Chirurg Dr. Andreas Dorow eine Körperhälfte und entfernte die belastenden Ablagerungen.

Die OP war alles andere als leicht. Dr. Dorow, der bereits andere Prominente behandelt hat, stellte sich der Herausforderung trotz der Warnungen anderer Mediziner. "Die Kollegen sagten, das lohne sich nicht. Aber wir mussten ihr helfen", erklärte er gegenüber Bild. Der Eingriff kostete Gina-Lisa rund 9.000 Euro und brachte erste Erfolge. Der Reality-Star zeigte sich erleichtert: "Die Hälfte vom Schmerz ist weg", zitiert sie die Zeitung. Noch steht die Operation der zweiten Körperseite an, doch Gina-Lisa hofft, dass die Heilungsphase bis zu ihrem 40. Geburtstag im September abgeschlossen ist.

Privat und in den sozialen Medien setzt Gina-Lisa ihr Image als auffälliger, glamouröser Reality-Star konsequent fort. Der Körper ist für das Model bewusst Teil ihres Markenauftritts, wie sie selbst betont: "Wenn ich mich schäme, ein Kleid anzuziehen, dann bin das nicht mehr ich. Mini-Kleider, sexy Sachen – das gehört zu mir." In Shootings und auf Instagram präsentiert sich die Hessin gerne wandelbar und mit neuen Looks, mal schick mit bodenlangen Roben, mal mit platinblondem Haar und auffälligem Styling. Trotz der langen Leidenszeit nach der missglückten Po-OP zeigte sie sich kämpferisch und humorvoll und beschrieb die Ärzte, die ihr jetzt helfen, als "Künstler" und "echte Helden". Ihren eigenen Weg fasste sie gegenüber Bild trocken zusammen: "Ich bin noch am Leben. Unkraut vergeht nicht!"

Anzeige Anzeige

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

Anzeige Anzeige

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizveranstaltung Night of Reality Stars in Berlin, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar