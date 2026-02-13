Katie Prices Ex Peter Andre kämpft mit Karriere-Stillstand

Peter Andre (52) spricht offen über seine wunden Punkte – und zwar im Podcast "Nicky Byrne HQ". Der Sänger berichtet, was passiert, wenn der Terminkalender leer wird: Er komme mit beruflichem Stillstand nur schwer zurecht, obwohl privat alles rundläuft und die Finanzen geregelt seien. "Wenn Zeiten ruhig sind, kämpfe ich damit", gesteht der 52-Jährige. Die Familie bleibe für ihn zwar das Wichtigste, sagt Peter, doch er brauche Arbeit als Antrieb. Schauplatz der schonungslosen Beichte ist das Gespräch mit Host Nicky, in dem Peter auch auf eine düstere Phase seiner Karriere zurückblickt.

Im Talk erinnert sich Peter an seinen mentalen Zusammenbruch in den Neunzigern, der ihn drei Jahre lang komplett aus der Öffentlichkeit riss. Er sei damals nicht in der Lage gewesen zu arbeiten, obwohl im Hintergrund Vermögen vorhanden gewesen sei. "Ich hatte diese Assets, aber kein physisches Geld. Nichts", sagt er und erzählt, wie sein Vater in jener Zeit die Fäden im Hintergrund zog. "Mein Vater hat für mich gespart und in Immobilien investiert", erklärt Peter. Als es nicht weiterging, habe sein Vater ihm klargemacht: "Du wirst wieder lernen, einfach zu leben." Heute hat Peter ein stabiles Fundament und ein Immobilien-Portfolio, doch das allein erfülle ihn nicht: "Ich könnte morgen aufhören, aber das befriedigt mich nicht. Ich brauche die Motivation. Ich muss weitermachen."

Privat zählt für Peter vor allem die Familie. Mit seiner Ex-Frau Katie Price (47) hat er die Kinder Junior und Princess, mit denen er eng verbunden ist. Überraschend hatten Peter und Katie vor wenigen Tagen eine gemeinsame Erklärung über Instagram veröffentlicht. "Katie Price und Peter Andre haben entschieden, die Tür zur Vergangenheit zu schließen und mit Positivität und Respekt in ein neues Kapitel zu gehen", heißt es in dem Statement, das beide in ihren Stories teilten. Weiter schreiben sie: "Wir konzentrieren uns auf ein ruhiges, unterstützendes Umfeld für unsere Kinder" und versprechen, künftig nicht negativ übereinander zu sprechen. Zum Schluss bitten sie Medien und Öffentlichkeit um Unterstützung: "Wir wollen für unsere Kinder geeint auftreten. Wir hoffen, dies ist der Beginn einer positiven Beziehung."

Getty Images Peter Andre im Juli 2019 in London

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Getty Images Katie Price und Peter Andre