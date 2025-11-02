Bestätigt: Hier wird vierte "White Lotus"-Staffel gedreht

Die gefeierte HBO-Serie "The White Lotus" bekommt eine vierte Staffel – und die zieht nach Frankreich! Das berichtet Variety. Das Produktionsteam hat bereits mit dem Location-Scouting begonnen, unter anderem im Ritz Paris und im Le Lutetia im Stadtteil Saint-Germain-des-Prés. Gedreht werden soll voraussichtlich 2026 in mehreren Luxushäusern an der französischen Riviera, etwa in Monaco oder Nizza.

Inhaltlich bleibt die Serie ihrem Erfolgsrezept treu: wohlhabende Urlauber, schillernde Kulissen und dunkle Abgründe hinter glänzenden Fassaden. Variety berichtet, dass die vierte Staffel vor allem im Süden Frankreichs angesiedelt ist, Paris jedoch als städtischer Kontrapunkt auftaucht – ähnlich wie in Staffel drei, die überwiegend auf einer thailändischen Insel und mit Abstechern nach Bangkok erzählt wurde. Welche Hotelmarke als Kulisse dient, ist noch offen. Sicher ist: Die frühere Marketingpartnerschaft mit Four Seasons wurde beendet.

Wo die Staffeln der Erfolgsserie letztlich gedreht werden, ist immer ein gut gehütetes Geheimnis – selbst für viele der Stars. So gab sich Natasha Rothwell, die Belinda spielt, vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly ahnungslos. "Ich bin Jon Snow. Ich weiß gar nichts", witzelte die Schauspielerin, als es um Frankreich als möglichen Drehort ging. Natasha verriet außerdem, dass sie es diesmal sogar genieße, keine Geheimnisse für sich behalten zu müssen. Im Vorfeld der dritten Staffel habe sie noch zahlreiche Informationen unter Verschluss halten müssen.

Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Natasha Rothwell im Juli 2024

