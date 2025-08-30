So emotional war Leyla und Mike Heiters Trauung in Italien

Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben sich im zauberhaften Ambiente der italienischen Amalfiküste das Jawort gegeben. Die freie Trauung der beiden Realitystars wurde live von Bild übertragen und hätte kaum romantischer sein können. Mike war bereits überwältigt, als er seine Braut in ihrem weißen Traumkleid erblickte und konnte die Tränen nicht zurückhalten. Auch Leyla war von Mikes Erscheinung sichtlich gerührt. Nach einer emotionalen Rede des Trauredners tauschten die beiden ihre persönlichen Ehegelübde aus, die vor Liebe und Dankbarkeit nur so sprühten. Höhepunkt der Zeremonie war ein leidenschaftlicher Kuss, noch bevor der Trauredner seine Worte beendet hatte. Zeitgleich verwandelte ein atemberaubendes Feuerwerk den Himmel in ein Lichtermeer.

Mit zärtlichen Worten betonten beide ihre ewige Liebe füreinander. "Du bist mein größtes Glück, meine Traumfrau und die Liebe meines Lebens", versicherte Mike seiner Braut, die sich wiederum auf das gemeinsame Leben voller Loyalität, Ehrlichkeit und bedingungsloser Liebe freute: "Ich freue mich auf unser gemeinsames Leben als Ehepaar und ein Leben mit dir." Von Trauredner Heinz wurden ihnen schließlich liebevolle Worte mit auf den Weg gegeben, die die Feierlichkeit perfekt ergänzten: "Gemeinsam seid ihr unaufhaltsam, gemeinsam seid ihr die Heiters." Noch bevor der Redner aussprechen konnte, verschmolzen Leyla und Mike in einem innigen Kuss, während die Amalfiküste unter einem funkelnden Feuerwerkstrahl erleuchtet wurde.

Die Amalfiküste setzte den perfekten Rahmen für die romantische Feier. Bereits im Vorfeld hatten Instagram-Fotos von der beeindruckenden Hochzeitskulisse für Begeisterung gesorgt. Ein mit Spiegelboden ausgekleideter Gang, der zu einem prachtvollen Blumenbogen führte, und ein Arrangement aus 20.000 weißen Blüten sorgten für eine märchenhafte Atmosphäre. Durch die liebevollen Details und die bewegenden Momente wurde dieser Tag nicht nur für Leyla und Mike unvergesslich, sondern auch für ihre Hochzeitsgäste ein ganz besonderes Erlebnis.

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

IMAGO / Future Image Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur auf Leyla und Mike Heiters Hochzeit, 30. August 2025