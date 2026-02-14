Comeback mit Ex? Bad Bunny mit alter Liebe beim Dinner

Hat Bad Bunny (31) sein Herz an eine alte Liebe vergeben? Eigentlich ist der Rapper aktuell Single. Am Donnerstag wurde er aber bei einem romantischen Dinner mit einer Frau gesehen. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen ihn in einem Restaurant in Buenos Aires. Seine Begleitung ist aber nicht irgendwer: Es handelt sich um Gabriela Berlingeri, seine Ex-Freundin. Heißt das etwa, dass die beiden wieder miteinander anbandeln? Wirklich romantisch sehen die Aufnahmen nicht aus: Bad Bunny und Gabriela verlassen das Lokal einzeln, der Musiker ist inkognito, mit einem Tuch über das Gesicht gezogen unterwegs.

Offiziell als Paar traten Bad Bunny und Gabriela das erste Mal im September 2021 bei den Billboard Latin Music Awards auf. Die beiden zeigten sich zwar hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich, hielten ihre Beziehung aber größtenteils aus der Öffentlichkeit. Eine Ausnahme bildete die Musik: Gabriela sang in gleich zwei Songs des Puertoricaners mit, "El Apagón" und "En Casita". Im Musikvideo zu "Titi Me Preguntó" gaben sie sich 2022 sogar für die Kameras das Jawort. Das war aber auch das Jahr, in dem ihre Beziehung zerbrach.

Nach der Trennung von Gabriela führte Bad Bunny einige andere Beziehungen mit prominenten Damen. 2023 ging er eine Romanze mit Kendall Jenner (30) ein, diese endete aber nach nur wenigen Monaten. Im darauffolgenden Jahr sah es dann aber so aus, als hätten der 31-Jährige und das Model wieder zueinander gefunden. Im Mai 2024 wurden sie trotz Trennung kuschelnd und flirtend bei der Met Gala erwischt. Doch auch im zweiten Anlauf schien die Beziehung nicht lange zu halten – nach wenigen Monaten war erneut Schluss und diesmal endgültig. Stattdessen konzentrierte Bad Bunny sich auf seine Musik und durfte in diesem Jahr sogar die Super Bowl-Halbzeitshow ausrichten. Im Publikum saß auch Kendall. Sie wirkte beim Auftritt ihres Ex ein wenig unbehaglich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gabriela Berlingeri und Bad Bunny bei den Billboard Latin Music Awards 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023