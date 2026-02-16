"Die Simpsons" feiern 800. Folge mit Stars und Easter Eggs

Die gelbe Kultfamilie feiert ein Mega-Jubiläum: In der 800. Folge von The Simpsons, die gerade erst in den USA lief, wird der Familienhund Knecht Ruprecht zum großen Star – und Hollywood schaut in Springfield vorbei. In der Episode "Irrational Treasure" reist Marge laut Entertainment Weekly mit dem verfressenen Vierbeiner zu einem nationalen Hundewettbewerb nach Philadelphia, während Homer widerwillig in eine Schatzsuche hineingezogen wird. Mit dabei sind zahlreiche prominente Gäste: Noah Wyle (54) taucht als Cartoon-Tierarzt aus der Serie "The Pitt" in einer dramatischen Klinikszene auf, Quinta Brunson spricht eine ehrgeizige Hundetrainerin – und Kevin Bacon (67) begrüßt Marge als Concierge im "Hotel Philadelphia". Musikalische Unterstützung kommt außerdem von Boyz II Men, die das berühmte Simpsons-Intro in einer eigenen Version einsingen.

Showrunner Matt Selman erzählte dem Magazin Entertainment Weekly, dass die Jubiläumsfolge die lange Geschichte der Serie bewusst umarme: Die Episode startet mit einem Rückblick auf die allererste Folge "Es weihnachtet schwer", in der Knecht Ruprecht zur Familie stößt, inklusive nachgeahmtem Oldschool-Look der frühen Staffeln. Von dort springt die Handlung wild durch ikonische Momente der Serie, während der Hund sich durch zu viel Futter in ein echtes Schwergewicht verwandelt und Marge als strenge, aber fürsorgliche "Hunde-Mama" gezeigt wird. In der Tierklinik verpasst das Team der Szene mit den Figuren aus "The Pitt" eine extra Portion Drama.

Dass "Die Simpsons" immer für eine Überraschung gut ist, zeigte sich schon wenige Monate zuvor, als eine langjährige Kultfigur für immer aus Springfield verschwand. In der Folge "Sashes to Sashes" brach die Organistin Alice Glick während einer Predigt in der Kirche zusammen und verstarb. Die Szene sorgte für Aufsehen bei den Fans, die ihren Verlust im Netz mit Nachrichten wie "Ruhe in Frieden, Alice Glick" betrauerten. Executive Producer Tim Long bestätigte gegenüber dem Magazin People: "Ja, sie ist mausetot." Damit ist endgültig klar, dass es diesmal kein Zurück für die schrullige Kirchenfrau gibt.

Anzeige Anzeige

Imago Die Simpsons, Marge, Lisa, Maggie, Homer und Bart

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Die Simpsons, Staffel 34

Anzeige Anzeige

Imago Homer und Bart Simpson in der Serie "Die Simpsons"