15 Jahre "Die Wollnys": RTL2 kündigt Programmänderung an

Seit satten 15 Jahren sind Silvia Wollny (60) und ihre berühmte Großfamilie bereits fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Zu diesem besonderen Jubiläum macht RTL2 den Fans jetzt ein ganz besonderes Geschenk: Zum 15. Geburtstag der Dokusoap Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie räumt der Sender den Kultstars einen kompletten Sendetag frei. Am 17. Januar 2026, also exakt 15 Jahre nach der allerersten Folge, übernimmt die Familie ab 8.10 Uhr das Programm. Zwölf Stunden am Stück zeigt der Sender dann die emotionalsten, lautesten und schrägsten Szenen aus eineinhalb Jahrzehnten Familienleben. Mit dabei sind natürlich auch die legendären Kultfolgen, in denen Familienoberhaupt Silvia mit ihrem berühmten Ruf durchs Treppenhaus ihre Meute zusammentrommelt.

Für Silvia scheinen die letzten 15 Jahre wie im Flug vergangen zu sein: "An die erste Staffel erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen", erklärt sie laut DWDL. Mit einem echten Kamerateam zusammenzuarbeiten, sei damals für alle völliges Neuland gewesen: "Es war so aufregend für uns, das erste Mal vor der Kamera zu stehen. Was denken die Leute von uns?" Heute gehört die von Yellowstone Productions produzierte Reihe zu den langlebigsten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Viele der Kinder, darunter Sarah-Jane (27), Sarafina (30) oder Jeremy-Pascal, haben durch die Show auf Social Media eigene Bekanntheit erlangt und können heute teilweise davon leben. Ob es im Jubiläumsjahr mit frischen Einblicken weitergeht, ist allerdings noch offen – neue Folgen hat RTL2 bisher nicht angekündigt. Zuletzt gab es Anfang 2025 Nachschub.

Hinter den oft turbulent wirkenden Alltagseinblicken steckt eine Familie, die ihr Leben über Jahre komplett mit den Zuschauern geteilt hat. Vom ersten Lampenfieber vor der Kamera bis zu Hochzeiten, Geburten und Auszügen – die Großfamilie hat einen Großteil ihrer privatesten Momente öffentlich zelebriert und damit ein treues Publikum aufgebaut. Viele der heutigen Fans sind parallel zu den Wollny-Kindern erwachsen geworden. Dass Silvia und ihr Nachwuchs sich nach all den Jahren noch immer gern an die gemeinsamen TV-Anfänge erinnern und solche Meilensteine wie den Wollnys-Tag bewusst feiern, zeigt, welchen Platz diese Fernsehkarriere inzwischen im Familienleben einnimmt.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Wollnys

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, Servet und Leyla bei "Die Wollnys"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Wollnys