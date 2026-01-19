Kinderwunsch: Christina Grass reagiert auf übergriffigen Fan

Christina Grass (37) hat auf Instagram Klartext gesprochen. Auslöser war ein Kommentar unter einem ihrer Posts, in dem ein Nutzer sie zum Kinderkriegen drängte: "Dann mach. Du bist schon 38, wenn du Kinder bekommen willst." Die Reality-TV-Bekanntheit ließ diese Worte nicht unkommentiert stehen und reagierte prompt: "Ganz, ganz dünnes Eis. Erstens: Ich bin 37. Und zweitens: Selbst wenn ich 47 wäre, ist und bleibt es am Ende meine Entscheidung." In einer schlagfertigen Ansprache betonte sie, dass es verschiedene Lebenswege für Frauen gibt – mit oder ohne Kinderwunsch. Sie stellte klar: "Was definitiv nicht okay ist, ist, Frauen mit so einem persönlichen Thema unter Druck zu setzen."

In ihrem Social-Media-Post erklärte die 37-Jährige, dass Frauen unterschiedliche Prioritäten im Leben haben können. Einige wünschen sich Kinder, andere können oder wollen keine und wiederum andere sind sich noch unsicher – und all das sei vollkommen in Ordnung. Besonders hob Christina hervor, wie wichtig es ist, sensibel mit solchen Themen umzugehen. "Gehirnzellen einschalten, bevor man dazu so was schreibt", riet sie den Followern. Ihre Botschaft: Solche Kommentare sind übergriffig und unangebracht. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass es allein ihre Entscheidung sei, ob und wann sie Kinder haben möchte.

Vor einem Monat hatte die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit RTL betont, dass sie ihr Leben als Single genießt. "Ich bin glücklich und mir geht es gut. Leider gibt es noch keinen Mr. Right. Ja, mal für mich suchen, wird mal Zeit", scherzte sie offen und nahm das Thema Partnersuche mit Humor. Direkt nach der Trennung von Marco Cerullo (37) sei ihr das Thema Beziehung egal gewesen, später sei das Bedürfnis nach einer Partnerschaft aber zurückgekehrt – trotzdem habe sie sich nicht unter Druck gesetzt. "Das ist ja dann meistens der Punkt, an dem es dann einfach passiert", sagte die Influencerin damals gelassen.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

ActionPress /Wallocha,Stephan Christina Grass, TV-Bekanntheit

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025