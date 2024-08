Diesen Star rief Pietro Lombardi direkt nach der Geburt an

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) schweben aktuell im siebten Himmel, denn der Sänger und die Influencerin durften erst vor wenigen Tagen erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Doch wer erfuhr von der freudigen Nachricht der Geburt gleich nach Pietros Eltern? Kein anderer als Dieter Bohlen (70)! Laut einem Interview mit BILD wählte der frischgebackene Dreifach-Papa sofort die Nummer des Pop-Titans, um ihm die Neuigkeiten zu erzählen. "Nach meinen Eltern habe ich direkt Dieter angerufen. Er ist wie ein Vater für mich!", schwärmte Pietro von seinem DSDS-Jury-Kollegen.

Dieter, der selbst Vater von sechs Kindern ist, ist total happy über die Baby-News seines Kumpels. "Ich freue mich so für Pietro. Er hat jetzt seine Familie, die ihm Rückhalt, Vertrauen und Liebe gibt. Kinder sind das Größte, sie geben allem einen Sinn", betont er im Interview mit dem Blatt. Wann genau der zweite Sohn von Laura und Pietro das Licht der Welt erblickt hat, wollten die zwei noch nicht verraten. Doch den Namen gaben sie bereits preis. "Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir genießen die Tage und die gemeinsame Zeit", verkündete das Paar am vergangenen Freitag auf Instagram.

Pietro und Dieters Freundschaft nahm bereits vor rund 13 Jahren ihren Lauf. Damals gewann Pietro die achte Staffel von DSDS und eroberte mit dem von Dieter geschriebenen Hit "Call My Name" die Charts. In den Jahren danach wurden die beiden Freunde. "Er kennt und weiß alles von mir, und ich denke, ich auch von ihm. Ich weiß, ich werde für immer an Dieters Seite stehen, in guten wie auch in schlechten Tagen, denn das macht eine echte Freundschaft aus", erklärte der 32-Jährige im Interview mit der Zeitung. Auch in diesem Jahr sitzen die zwei wieder zusammen in der DSDS-Jury – mit dabei sind zudem Beatrice Egli (36) und Loredana Zefi (28).

RTL / Markus Hertrich Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

