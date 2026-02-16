Ist Menowins Noch-Ehefrau Senay etwa auch wieder vergeben?

Kurz nach dem Valentinstag sorgt Senay Ak (35) mit einem einzigen Schnappschuss für ordentlich Herzklopfen bei ihren Followern. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Noch-Ehefrau von Menowin Fröhlich (38) von vorne, eng an einen Mann geschmiegt, dessen Gesicht auf dem Foto bewusst verborgen bleibt. Senay lehnt sich vertrauensvoll an Schulter und Rücken des Unbekannten, rote Herzchen schweben über dem Bild, dazu läuft der Song "Baby Love" als musikalische Untermalung. Weitere Worte verliert der Reality-Star zu der Szene nicht – doch ihre Follower spekulieren jetzt wild, ob bei Senay nach all dem Liebeschaos nun ein neuer Mann an ihrer Seite ist.

Mehr Details zu ihrer möglichen neuen Liebe verrät Senay in der Story nicht. Kein Tag, kein Ort, keine erklärende Caption – nur das intime Motiv, die Herz-Animation und der romantische Track im Hintergrund, die zusammen eine klare Botschaft senden. Gerade weil das Gesicht des Mannes nicht zu sehen ist, rätseln Fans, ob es sich um einen neuen Partner handelt oder um jemanden aus ihrem engeren Umfeld, den sie bewusst schützen möchte.

Im vergangenen Jahr ging es bei Senay und ihrem Ex Menowin mehr als turbulent zu: Nach der Trennung zeigte sich der Sänger schnell mit seiner neuen alten Liebe, deutete in kryptischen Videos Untreue von Senay an. Die wies alle Fremdgehvorwürfe von sich, behauptete, dass er ihr in der Ehe untreu war – mit seiner jetzigen Freundin. Auch das Thema Sorgerecht wurde in Instastories thematisiert sowie Gewaltvorwürfe. Ein Gerichtsbeschluss des Amtsgerichts Darmstadt sorgt dafür, dass Ronja, die neue Freundin von Menowin, Abstand zu Senay halten muss – laut der Entscheidung in einer "Gewaltschutzsache".

Instagram / senayfroehlich Şenay Fröhlich, 2020

Instagram / senayesmafroehlich Senay Ak im Februar 2026

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020