Mit Dagi Bee: Collien Fernandes zieht neuen Job an Land

Collien Fernandes (44) hat einen neuen prestigeträchtigen Job ergattert. Die Schauspielerin und Moderatorin, die derzeit als Dr. Jessica Delgado im Traumschiff zu sehen ist, wird Jurymitglied bei der Wahl zur Miss Germany 2026. An Colliens Seite in der hochkarätig besetzten Jury sitzen laut RTL unter anderem Dagi Bee (31), eine der erfolgreichsten Content-Creatorinnen Deutschlands mit 6,6 Millionen Instagram-Followern, sowie die Unternehmerin Ann-Katrin Schmitz.

Die Jury wird ergänzt durch Lucy Larbi, die im Vorjahr die Kategorie "Leader" bei Miss Germany gewann, sowie Apameh Schönauer, Architektin und Miss Germany 2024, und Dr. Valentina Busik, Ärztin und Miss Germany 2025. Gemeinsam entscheiden sie live über die drei Gewinnerinnen in den jeweiligen Kategorien "Founder" für Next-Gen-Gründerinnen, "Mover" für Frauen in männerdominierten Berufsfeldern und "Leader" für Frauen in Führungspositionen. Aus diesen drei Kategorie-Gewinnerinnen wählt das Publikum am Ende der Show per Live-Voting die Miss Germany 2026. Die Moderation der Show übernimmt Lola Weippert (29), musikalisch begleitet wird das Finale von Shootingstar WizTheMc.

Für Collien ist der neue Juryposten ein weiterer spannender Baustein in ihrer vielseitigen Karriere. Die Moderatorin hat sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche TV-Formate einen Namen gemacht und ist seit ihrem Engagement beim ZDF-"Traumschiff" auch als Schauspielerin einem Millionenpublikum vertraut. In der beliebten Reihe spielt sie Ärztin Jessica Delgado und steht dort regelmäßig mit Kollegen wie Florian Silbereisen (44) vor der Kamera. Privat ist Collien Mutter einer Tochter und pendelt seit vielen Jahren zwischen ihren beruflichen Projekten und dem Familienalltag.

Anzeige Anzeige

Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige Anzeige

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

Anzeige