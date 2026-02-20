S-Club-Comeback 2026? Tina Barrett heizt die Gerüchte an

S-Club-Fans dürften derzeit voll auf ihre Kosten kommen: Tina Barrett (49) hat in London bestätigt, dass die Kultband wieder gemeinsam an neuen Projekten arbeitet – und das mitten in den heißen Gerüchten um eine große Comeback-Tour. Wie unter anderem The Sun berichtet, plauderte die Sängerin bei der Cabaret Gala Night im Kit Kat Club in London aus, dass sich die Mitglieder keineswegs getrennt haben und aktuell wieder zusammen im Einsatz sind. Konkrete Details zu einer möglichen Tour oder einem Zeitplan wollte Tina zwar nicht verraten, doch sie stellte klar: "Ich kann noch nichts bestätigen, aber ja, ihr werdet mehr von uns zu sehen bekommen – und hoffentlich sind alle genauso begeistert wie wir. Wir haben auf jeden Fall Neues, das wir euch zeigen wollen."

Wie die Daily Mail Ende Januar berichtete, plant die Popgruppe eine Arena-Comeback-Tour für Februar 2027. Rachel Stevens (47), Jo O'Meara (46), Jon Lee (43) und Tina sollen sich bereits zu der Tour verpflichtet haben, mehrere Konzerte in Arenen in Großbritannien seien bereits gebucht. Auch Bradley McIntosh (44) habe zugestimmt, an der Tour teilzunehmen. Nun werde versucht, auch Hannah Spearritt (44) für das Comeback zu gewinnen, die sich 2023 mit den anderen Bandmitgliedern überworfen hatte. Damals verkaufte sie ein Interview über Paul Cattermole (†46) an eine Zeitung und brach damit eine Vereinbarung, bis zur Klärung der Todesursache zu schweigen. "Es gibt so viel Aufregung um diese Tour. Sie haben eine riesige Fanbasis und sehr treue Anhänger, also wäre S Club begeistert, wieder für sie aufzutreten", so ein Insider gegenüber dem UK-Blatt.

Für Fans schwingt bei allen Comeback-Plänen immer auch die Erinnerung an Paul Cattermole mit, der 2023 überraschend verstorben war. Schon bei der Jubiläumstour zu 25 Jahren Bandgeschichte stand der verstorbene Sänger im Mittelpunkt emotionaler Momente auf der Bühne. Damals ehrte die Band ihr früheres Mitglied immer wieder mit rührenden Gesten und besonderen Einlagen während der Shows. S Club, die Ende der 90er mit Hits wie "Bring It All Back" und "S Club Party" zum internationalen Phänomen wurden, haben über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die mit der Band erwachsen geworden ist. Viele Fans verbinden S Club noch immer nicht nur mit ihren Hits, sondern auch mit Erinnerungen an unbeschwerte Jugendjahre – ein Gefühl, das die Gruppe mit neuen Projekten wieder aufleben lassen will.

Anzeige Anzeige

Getty Images S Club 7 im April 2001

Anzeige Anzeige

Imago Tina Barrett, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Cattermole, ehemaliger Sänger