The-Killers-Leadsänger und David Beckham in geheimem Spot

David Beckham (50) hat gemeinsam mit Brandon Flowers (44), dem Leadsänger der amerikanischen Rockband The Killers, einen geheimen Werbespot für Pepsi gedreht. Der ehemalige englische Fußballkapitän, der im vergangenen Jahr zum Ritter geschlagen wurde, ist in seinen Szenen in einem Billardsalon zu sehen, wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet. "Sie konnten nicht im selben Raum drehen. Ihre Szenen wurden separat aufgenommen und später zusammengeschnitten, aber David ist begeistert, mit Brandon in dem Spot zu sein", heißt es. Der fertiggestellte Spot befindet sich derzeit in der finalen Bearbeitung und soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Die Zusammenarbeit dürfte für den Sportler eine besondere Ehre sein, denn er ist ein großer Fan der Band. So war David unter anderem 2019 beim Glastonbury-Festival dabei, als The Killers dort als Headliner auftraten. "Die Bosse bei Pepsi halten es für einen genialen Schachzug, beide an Bord zu holen", erklärte die Quelle weiter. Die Werbekampagne dürfte auch mit dem musikalischen Comeback der Band zusammenhängen, denn Brandon kündigte kürzlich an, dass das nächste Album der Gruppe 2027 erscheinen wird. Der Sänger arbeitet aktuell an zwei kompletten Alben und versprach den Fans: "Im Jahr 2027 werdet ihr das beste Killers-Album bekommen."

Für David ist die Zusammenarbeit mit Pepsi ein weiterer Baustein in seinem weit verzweigten Markenimperium. Der Brite hat sich nach seiner aktiven Fußballer-Karriere als Unternehmer und Werbegesicht etabliert und unter anderem eigene Düfte auf den Markt gebracht, deren Ausbau er sich in den kommenden Jahren gemeinsam mit einem großen Partner vorgenommen hat. Privat zeigt der vierfache Vater auf Social Media regelmäßig Momente aus seinem Familienalltag und seine Liebe zur Musik.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Brandon Flowers, David Beckham

Getty Images Dave Keuning, Brandon Flowers, Ronnie Vannucci und Mark Stoermer bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2025 in Los Angeles

IMAGO / Avalon.red David Beckham, November 2025