Alexandra Daddario möchte ihre Kinder nie zu etwas zwingen

Alexandra Daddario (39) stellt ihren neuen Film vor – und spricht darüber, was sie über Erziehung gelernt hat. In "I Wish You All the Best" spielt die "White Lotus"-Darstellerin Hannah, eine Frau aus North Carolina, die ihr jüngeres Geschwisterkind Ben (Corey Fogelmanis) nach dessen Coming-out bei sich aufnimmt. An ihrer Seite: Hannahs Ehemann Thomas (Cole Sprouse, 33), dazu Kunstlehrerin Ms. Lyons (Lena Dunham, 39) als wichtige Verbündete. Gegenüber dem Magazin People betont Alexandra: "Ich finde, man sollte Kindern erlauben, so zu sein, wie sie sind – denn sie werden anders sein als man selbst, sie werden ihre eigene Persönlichkeit entwickeln."

Alexandra drehte das Drama vor der Geburt ihres Kindes, das im Oktober 2024 das Licht der Welt erblickte. Seitdem sieht sie die härtesten Szenen noch kritischer. "Ich weiß, dass es nicht leicht ist, Kinder großzuziehen", erzählte sie gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Ja, man muss sie führen und ja, man braucht liebevolle Disziplin. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, jemals zu versuchen, mein Kind zu etwas zu zwingen, das es nicht ist." Die Rolle habe sie angezogen, weil sie selbst vom Muttersein träumte: "Ich wollte seit Jahren Mutter werden, und die Rolle einer Mutter, die junge Menschen durchs Leben führt, hat mich interessiert."

Alexandra wuchs in New York City bei Eltern auf, die als Anwälte arbeiteten. "Es gab definitiv schwierige Zeiten, in denen ich nicht so verstanden wurde", reflektierte sie während des Interviews. Sie überlegte, dass sie als Kind jemanden gebraucht hätte, wie ihre Filmfigur. Am Set entwickelte sie zu ihrem Co-Star Corey eine fast mütterliche Nähe und Bewunderung. "Ich war so beeindruckt von ihm. Ich fühlte mich wirklich verbunden und glücklich darüber, mit jemandem so Großartigen zu arbeiten, der mir half, so offen zu sein und die Beziehung zwischen den Figuren zum Leben zu erwecken", schwärmte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario mit ihrem Baby, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario und ihr Baby im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Daddario bei der "Baby2Baby"-Gala 2022