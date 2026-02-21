Barbara Schöneberger ist genervt vom Selbstoptimierungswahn

Barbara Schöneberger (51) und Jeannine Michaelsen (44) haben sich in der neuesten Folge des Podcasts "Frühstück bei Barbara" kräftig über den aktuellen Selbstoptimierungstrend ausgelassen. Die beiden Moderatorinnen übten dabei deutliche Kritik am Achtsamkeitshype, der ihrer Meinung nach auf Social Media überhandnimmt. "Routine hier, Routine da – das ist mir alles viel zu anstrengend", erklärte Jeannine zu Beginn der Folge und fand bei Barbara sofortige Zustimmung. Die 44-Jährige schoss dabei besonders scharf gegen das "Achtsamkeitsgedöns" und verriet: "Weil ich so gegen Selbstoptimierung bin, habe ich aus Protest wieder angefangen zu rauchen." Auch Barbara beobachte diesen Trend in ihrem Freundeskreis: "Jetzt fangen die alle an, ins Schweigekloster zu fahren!"

Besonders empört zeigten sich die beiden über Menschen, die kurzfristig Verabredungen absagen und dabei ihre eigenen Befindlichkeiten als Begründung anführen. Jeannine erzählte von einer Freundin, die mit den Worten "Ich merke gerade, mein Körper braucht heute etwas anderes, ich muss da jetzt mal auf mich hören" versetzt wurde. "Eine Unverschämtheit", schimpfte die Moderatorin darüber. Barbara sieht darin vor allem eine Ausrede, um sich weniger um andere zu bemühen und soziale Verpflichtungen zu umgehen. "Kümmere dich doch mal wieder um jemand anderen. Übernimm mal Verantwortung für das große Ganze", forderte die 51-Jährige. Wer ständig in sich hineinhöre, finde irgendwann zwangsläufig etwas, das nicht stimmt.

Die beiden Frauen befürchten, dass durch den extremen Fokus auf das eigene Ich das Miteinander und das Gemeinschaftsgefühl leiden. "Der Moment, an dem ich das Zentrum meines Universums werde und die ganze Zeit damit beschäftigt bin, auf alle 84 Stimmen in mir zu hören, sodass ich nicht mehr mitkriege, wenn der Typ neben mir etwas sagt, dann verliere ich das Verständnis", machte Barbara deutlich. Jeannine brachte es auf den Punkt: "Wenn du die ganze Zeit in dich reinhörst, dann hörst du auch alle anderen nicht mehr." Gleichzeitig stellte Barbara klar, dass grundsätzlich nichts falsch daran sei, auf sich selbst zu achten. Der aktuelle Hype um Selbstoptimierung und Achtsamkeit habe ihrer Meinung nach jedoch inzwischen übertriebene Züge angenommen und drohe, zur egozentrischen Dauerbeschäftigung zu werden. Barbara, die sich in der Vergangenheit bereits offen über das Älterwerden und die damit verbundenen Herausforderungen geäußert hat, sieht in der ständigen Selbstbeobachtung eher eine Gefahr als einen Gewinn.

Imago Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 6. Februar 2026 in Hamburg

Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

Imago Jeannine Michaelsen, Moderatorin