"Let's Dance" ohne Christina Hänni: Fans sind enttäuscht

Christina Hänni (35) überrascht ihre Community mit einer klaren Ansage: Die Tänzerin wird in diesem Jahr nicht bei Let's Dance antreten. Die Nachricht teilte Christina am Montagmorgen auf Instagram – locker im Selfie-Clip, im schokoladenbraunen Satin-Zweiteiler. Für alle, die gerne etwas in ihre Abwesenheit interpretieren, lieferte sie die wichtigsten Antworten gleich mit: "Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit. Und klar, ich bin wirklich traurig darüber. Und nein, ich hab noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht", sagte sie in dem Video. Gleichzeitig machte sie Hoffnung und zeigte sich motiviert, "gemeinsam herauszufinden", was sie nun stattdessen tun werde. Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten: "So ein Sonnenschein", "Sehr traurig" und "Schade" – so der Tenor unter dem Clip.

Der Ausfall wiegt schwer, weil "Let's Dance" für Christina mehr ist als ein Job. Seit ihrem Debüt 2017 tanzte sie sich mit wechselnden Partnern in die Herzen des Publikums – von Giovanni Zarrella (47) über Oliver Pocher (47) bis zu Ali Güngörmüş (49). 2020 wurde die Show für sie zum Wendepunkt: An der Seite von Luca Hänni (31) funkte es auch privat, später folgten die Traumhochzeit im Sommer 2023 und 2024 die Geburt der gemeinsamen Tochter. Nach Babyglück und einem angekündigten Comeback schien die Rückkehr 2026 eigentlich gesetzt – nun also die Kehrtwende. Parallel hat RTL die Profi-Riege für die neue Staffel bestätigt: Mit dabei sind unter anderem Ekaterina Leonova (38), Kathrin Menzinger (37), Vadim Garbuzov, Valentin Lusin (38), Marta Arndt (36), Patricija Ionel (30), Mariia Maksina (28), Evgeny Vinokurov (35), Anastasia Maruster, Massimo Sinató (45) sowie Neuzugang Victoria "Vika" Sauerwald mit ihrem Lebensgefährten Mikael Tatarkin. Bei den Promis treten Bianca Heinicke (32), Ross Antony (51), Esther Schweins (55), Sonya Kraus (52), Anna-Carina Woitschack (33), Nadja Benaissa (43), Jan Kittmann, Milano, Simon Gosejohann (50), Gustav Schäfer (37), Joel Mattli, Willi Whey (31), Betty Taube (31) und Vanessa "Nessi" Borck (29) an.

Auf Social Media zeigt die Tänzerin private Momente eher dosiert, teilt aber immer wieder kleine Einblicke in ihr Zuhause, ihre Liebe zu Hunden und die Freude an spontanen Roadtrips. In der Profiriege gilt sie als jemand, der hinter den Kulissen für gute Stimmung sorgt und Kolleginnen und Kollegen motiviert. Während Victoria Sauerwald nun ihr Debüt gibt und Rückkehrer wie Massimo Sinató wieder angreifen, dürfte Christinas Pause vor allem jene Fans treffen, die ihren herzlichen Ton, ihre Ruhe im Training und die unverwechselbare Chemie mit ihren Promi-Partnern schätzen.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Dezember 2024

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025