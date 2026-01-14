After-Baby-Body: Christina Hänni ist stolz auf ihren Körper

Christina Hänni (35) setzt ein kraftvolles Zeichen: Die Tänzerin und Let’s Dance-Bekannte teilte jetzt auf Instagram ein ungefiltertes Workout-Video – aufgenommen, während ihre anderthalbjährige Tochter beim Tanzen ist und sie einen freien Moment erwischt. Die Frau von Sänger Luca Hänni (31) nutzt die kurze Auszeit für ein paar Übungen und spricht offen über ihren Körper nach der Geburt. Sie zeigt sich dabei bewusst in Bewegungen und Posen, die nicht immer vorteilhaft sind, und macht klar, warum sie das tut. Christina nennt es einen "Realitätscheck". "Ich bin über mich hinausgewachsen und schaffe es, Beruf und Mutterschaft unter einen Hut zu bringen", erzählte Christina schon 2024 gegenüber Tag24.

In den neuen Clips erklärt die Tänzerin, dass es auch ihr schwerfalle, sich beim Sport oder in "unvorteilhaften Positionen" zu filmen. Trotzdem wolle sie genau diese Momente zeigen, denn: "Dabei bin ich so stolz, was ich seit der Geburt erreicht habe", schreibt sie auf Instagram. Zugleich erinnert sie daran, dass Accounts wie ihrer das Schönheitsbild prägen: "Man vergisst oft, dass die Influencer das Narrativ beeinflussen." Deshalb bemühe sie sich, auch Albernes und Nicht-Perfektes sichtbar zu machen, "auch wenn ich mich dann zum Abschuss freigebe", so Christina weiter. Dies hat einen ernsten Hintergrund: Nach Anfeindungen rund um ihren Auftritt in der 18. Staffel von "Let’s Dance" mit Turner Fabian Hambüchen (38) hatte sie im Mai 2025 eine Pause von Social Media eingelegt. Verletzende Kommentare über ihre Figur und ihr Aussehen brachten sie an ihre Grenzen. Damals bat sie ihre Follower: "Bitte denkt in den Kommentaren daran, dass auf der anderen Seite echte Menschen stecken." Nun zeigt sie umso entschlossener, wie vielfältig Realität aussieht.

Privat zeigt Christina ihren Alltag gerne mit kleinen Einblicken – zwischen Familienzeit, Tanzstudio und kurzen Me-Momenten. Ehemann Luca, den sie in der TV-Show einst kennenlernte, unterstützt die Tänzerin regelmäßig öffentlich, ob in Stories oder mit liebevollen Kommentaren. In den vergangenen Wochen überraschte Christina zudem mit einem neuen Look und präsentierte einen fransigen Bob, der bei Freundinnen und Fans gut ankam. Abseits der Bühne wirkt das Paar nahbar: spontane Date-Ideen, gemeinsame Flüge, kleine Trainingssequenzen am Küchentisch. Christinas Botschaft bleibt dabei persönlich und direkt – sie feiert Fortschritt statt Perfektion und nimmt ihre Community auf diesem Weg bewusst mit.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov, Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen und Christina Hänni bei "Let's Dance"

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024