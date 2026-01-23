"Halbe Stunde danach": Stefan Raab mischt beim Dschungel mit

Stefan Raab (59) sorgt für Aufregung im Dschungelcamp-Universum. Der Kult-Entertainer bringt mit seiner neuen Live-Show "Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach" frischen Wind in das jährliche Spektakel. Ab dem 27. Januar wird Raab an sechs Abenden jeweils um 23:30 Uhr auf RTL und RTL+ zu sehen sein, um die Ereignisse des Abends satirisch zu kommentieren. Das geht aus einer Pressemitteilung des Senders hervor. Fans können sich auf bissige Sprüche und unbestechliche Analysen freuen, die den Dschungelabend auf humorvolle Weise abrunden.

Die Show knüpft direkt an die After-Show-Sendung "Die Stunde danach" an und wird ebenfalls live produziert. Stefans Rückkehr erfolgt unter der Flagge von Raab Entertainment, das den Auftrag für diese ganz besondere Ergänzung des Dschungelprogramms übernommen hat. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus scharfem Witz und analytischem Blick verspricht der Entertainer, die lustigsten und denkwürdigsten Szenen des Tages ins Rampenlicht zu rücken. RTL wird die Sendung an drei Tagen pro Woche – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – während der Camp-Staffel ausstrahlen.

Das ist allerdings nicht das einzige neue Projekt des TV-Stars. Schon vor vier Tagen hatte RTL bestätigt, dass Stefan gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) eine neue Samstagabendshow plant. "Wer weiß wie wann was war?" heißt das Format, das eine unterhaltsame Zeitreise durch Popkultur, Musik, Fernsehen und Zeitgeschichte verspricht und bei dem auch das Studiopublikum mitraten darf. Die Show wird Anfang des Jahres aufgezeichnet und soll im Frühjahr bei RTL und auf RTL+ laufen.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"