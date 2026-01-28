Was ist denn da los? Stefan Raab disst Sonja Zietlow erneut

Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend legt Stefan Raab (59) bei RTL nach – und diesmal hat der Produzent gleich zu Beginn der Late-Night-Schalte zum Dschungelcamp eine Kollegin im Visier: Sonja Zietlow (57). In seiner spitzen Analyse lästerte der Entertainer über den Look im Camp und legte noch einen drauf: "Unfassbar, wie geliftet und operiert im Camp alle sind. Vor allem die Botox-Queen. Wie heißt die nochmal? Sie wissen schon: die, die immer neben Jan Köppen steht", höhnte er. Die Spitze kam nicht aus dem Nichts: Raab hatte eine ähnliche Formulierung schon im vergangenen Jahr in einer anderen Show bemüht.

In den sozialen Netzwerken blieb die Reaktion nicht aus. Auf X fragten Zuschauer: "Warum hassen sich Raab und Sonja so?", andere zeigten sich irritiert: "Was soll das gegen Sonja? WTF", hieß es unter den Clips der RTL-Schalte. Doch auch die Dschungelcamp-Crew hat den ein oder anderen frechen Spruch auf Lager. Jan Köppen stichelte bei der Ankündigung der neuen Raab-Show: "Dafür hat RTL extra einen TV-Dino aus dem Ruhestand geholt. Zur Auswahl standen Harry Wijnvoord und Stefan Raab. RTL hat sich gegen die Optik entschieden." Auf Social Media schlugen sich viele sichtbar auf die Seite der Camp-Hosts. "Ihr versaut uns das schöne 'IBES'-Gefühl dann mit dem Clown!", ärgerte sich eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte trocken: "Stefan Raab braucht doch echt kein Mensch mehr." Ob das Publikum wirklich so denkt, sollen nun die Quoten zeigen. Fest steht: RTL plant trotz Gegenwinds weitere Ausgaben der "Stefan Raab Show".

Zwischen Stefan Raab und Sonja Zietlow scheint es bereits eine länger andauernde Rivalität zu geben, wobei insbesondere Raab sich immer wieder über die Dschungelcamp-Moderatorin äußert. Schon bei der Premiere seiner mittlerweile eingestellten Show im letzten Jahr fielen abfällige Bemerkungen über sie. Damals war Sonja bekannt dafür, während des Dschungelcamps gelegentlich selbst Spitzen in Richtung Raab zu feuern. Während Sonja ihre Karriere primär durch ihre langjährige Moderation beim Dschungelcamp prägte und sich dabei großer Beliebtheit erfreut, zog sich Raab 2015 zunächst aus dem Fernsehen zurück, um hinter den Kulissen tätig zu sein.

Collage: RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Stefan Raab und Sonja Zietlow

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere zu "Das Kanu des Manitu"