Rebranding: Conchita Wurst tritt jetzt als Frau Thomas auf

Der oberösterreichische Exportschlager Thomas Neuwirth, bekannt durch den Sieg beim 59. Eurovision Song Contest als Conchita Wurst (36), zeigt neue Seiten von sich: Nach dem Debüt am Theater und dem Gewinn des Österreichischen Musiktheaterpreises für seine Rolle in "Luziwuzi" feiert Thomas dieser Tage ein weiteres Highlight in seiner Karriere: Er startet seine erste Tour als Frau Thomas. Die Konzertreihe, bei der Stopps in Wien, St. Pölten und Tulln an der Donau geplant sind, zeigt das brandneue Programm "Ruck ma z‘samm". Gemeinsam mit Martin Zerza, im Rahmen der Show als Herr Martin unterwegs, präsentiert Thomas dabei eine Mischung aus Chanson, Wienerlied, Latin, Swing und Schlager.

Das besondere Konzept sieht vor, dass Frau Thomas und Herr Martin in sieben verschiedenen Locations in Wien und Umgebung auftreten und das Publikum mit scharfsinnigen und unterhaltsamen Liedern wie "D‘Chefin söwa", "Veronica Thomas" und "Immer Samba" begeistern. Jede Location verspricht dabei ein eigenes Flair: Von edlen Theaterräumen bis hin zur Kaiserbründl Herrensauna – bekannt für ihre besonders vielseitige Cruising-Area – ist alles dabei. Im Rahmen dieser einzigartigen Konzertreihe wollen die beiden Musiker zeigen, wie vielfältig die Wiener Musikszene sein kann.

Thomas, 1988 in Gmunden, Österreich, geboren, spürte schon früh den Drang, aus der Norm auszubrechen. Nach ersten Bühnenerfahrungen in der Castingshow "Starmania" und der kurzen Zeit in der Boyband "Jetzt Anders!“ entdeckte er 2011 seine wahre Stimme – in Form von Conchita Wurst, einer bärtigen Diva, die Grenzen sprengt und mit Vorurteilen spielt. Mit dem fulminanten Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen katapultierte sich Thomas über Nacht in die internationale Öffentlichkeit – seine Performance "Rise Like a Phoenix" wurde zum Symbol. Seither nutzt der Künstler seine Bühne nicht nur für Musik, sondern auch für klare Botschaften über Toleranz und Menschenrechte.

Getty Images Thomas Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst im September 2025 in Wien

Getty Images Conchita Wurst bei der Goldenen Kamera in Hamburg im Februar 2018

Getty Images Eurovision-Star Conchita Wurst