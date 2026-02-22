Jim Edmonds wegen Belästigung und Drohungen von Ex angezeigt

Realitystar Meghan (41) King hat schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann Jim Edmonds (55) erhoben: Wie laut Daily Mail jetzt aus einem Polizeibericht hervorgeht, wandte sich die frühere "Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit im vergangenen September persönlich an die Polizei im St.-Louis-Vorort Kirkwood. Dort schilderte sie, dass eine unbekannte Person sie immer wieder anrufe und "wahnsinnige, offene Drohungen" gegen sie und die drei gemeinsamen Kinder Aspen, Hart und Hayes ausspreche. Im Zuge dieser Anzeige brachte Meghan laut dem Bericht auch ältere Vorwürfe zurück auf den Tisch: Der 55-Jährige, inzwischen mit seiner Frau Kortnie in Tennessee lebend, soll ihre Handynummer vor einigen Jahren an Escorts weitergegeben haben, damit diese sie gezielt belästigen. Gegenüber dem Portal weist Jim diese Darstellung jedoch entschieden zurück.

Nach Angaben des von TMZ eingesehenen Reports sollen die mysteriösen Anrufe Meghan seit Monaten verfolgen, in den Tagen vor ihrem Polizeigang hätten sie sich sogar massiv gesteigert. Zunächst soll die ehemalige Realitydarstellerin noch mit dem unbekannten Anrufer gesprochen haben, die Drohungen seien aber zunehmend wirr und aggressiv geworden. Schließlich blockierte sie die Nummer – nur um dann von immer neuen Nummern kontaktiert zu werden. Ein Polizist hörte sich zwei Voicemails an, in denen eine weiblich klingende Stimme unter anderem ankündigt, die 41-Jährige und ihre Kinder "zu packen, zu verletzen oder zu töten" und behauptet, die Dreifach-Mama werde "ins Gefängnis gehen". Laut Bericht wurde daraufhin eine Untersuchung eingeleitet und eine verstärkte Streifenfahrt an Meghans Wohnadresse angeordnet. Auf Nachfrage der Beamten, ob sie einen Zusammenhang zu Jim vermute, habe die TV-Bekanntheit betont, sie wisse es nicht – verweist aber auf ihren erbitterten Sorgerechtsstreit und seine angebliche Escort-Aktion.

Jim, der frühere Baseballprofi, lässt diese Darstellung allerdings nicht unkommentiert im Raum stehen. Sein Sprecher Steve Honig erklärte gegenüber der Daily Mail: "Das ist das erste Mal, dass irgendjemand davon hört, und es ist absurd. Jim verbringt seine Zeit in Tennessee damit, seine Kinder großzuziehen und hat keine Zeit für so einen Unsinn." Weitere Stellungnahmen wollte der Vertreter nicht abgeben. Das einstige TV-Paar war von 2014 bis 2021 verheiratet und teilt sich seit der Trennung die Verantwortung für Tochter Aspen und die Zwillingssöhne Hart und Hayes. Nach einem CPS-Verfahren und einem zeitweisen Sorgerechtsentzug für Meghan einigten sich beide im vergangenen Dezember darauf, dass die Kinder dauerhaft bei dem Baseballspieler und seiner Ehefrau Kortnie in Tennessee leben, während die Reality-Bekanntheit sie im Sommer für einige Wochen zu sich nimmt.

IMAGO / UPI Photo Meghan King und Jim Edmonds, Dezember 2016

Instagram / meghanking Meghan King und ihre Kids Hart, Aspen und Hayes

Instagram / jimedmonds15 Jim Edmonds und Kortnie O'Connor, Ehepaar