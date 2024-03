Zu sexy? Kathrin Menzingers Kleid spaltet "Let's Dance"-Fans

Mit diesem Look sorgt sie für viel Aufsehen! In der vergangenen Folge von Let's Dance wurde wieder getanzt, was das Zeug hält. Für ihre Performances warfen sich die Stars und Profitänzer auch heute Abend ordentlich in Schale. Doch vor allem ein Outfit beschäftigte die Zuschauer – das rote Kleid von Kathrin Menzinger (35). Auf Social Media wurde ihr Look eifrig diskutiert. Denn während viele Fans von Kathrins Outfit hellauf begeistert waren, gab es auch einige kritische Stimmen.

"Kathrin sieht klasse aus. Endlich mal ein tolles Kleid", schrieb ein begeisterter Fan auf X. "Kathrin sieht heute aber auch hinreißend aus", pflichtete ein weiterer Zuschauer bei. Andere User kritisierten jedoch den kurzen Schnitt des Kleids. Vor allem, dass es bei jeder Bewegung nach oben rutschte und somit einen Blick auf ihren hautfarbenen Slip gewährte, störte einige Fans. "Oh nein, das war nicht ladylike, Kathrin", fand beispielsweise ein Zuschauer. "Was für ein viel zu kurzes Kostüm ist das bitte bei Kathrin, man hat ihr direkt zwischen die Beine geschaut?!", ärgerte sich ein weiterer Nutzer.

Kathrin ist bereits seit einigen Jahren ein Teil von "Let's Dance". Neben der regulären Sendung tanzte die 35-Jährige auch bei der großen "Let's Dance"-Tour mit. Vor zwei Jahren kam es während einer Liveshow in der Olympiahalle in München zu einem Zwischenfall. Als Kathrin tanzte, fiel Bühnenequipment von der Decke auf sie herab. Etwas Ernstes passierte ihr zum Glück nicht – die Blondine kam mit dem Schrecken davon.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Juni 2021

