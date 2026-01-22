Mary Cosby hat ihren Sohn noch nicht im Gefängnis besucht

Bei der zweiten Wiedersehensshow zu "The Real Housewives of Salt Lake City" am 20. Januar bricht Mary Cosby in Tränen aus, als auf der Bühne alte Szenen mit ihrem Sohn Robert Junior eingespielt werden. Der 23-Jährige sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft, nachdem es erneut zu Auseinandersetzungen rund um seine frühere Partnerin gekommen war. Gegenüber Moderator Andy Cohen (57) schildert Mary sichtlich aufgelöst, wie sehr sie die Situation belastet – und macht gleichzeitig klar, dass sie ihren Sohn bisher nicht im Gefängnis besucht hat. "Ich kann nicht ins Gefängnis gehen, Andy, das ist ein bisschen komisch", sagt der Reality-Star in der Reunion-Ausgabe, die in Salt Lake City aufgezeichnet wurde. Statt persönlicher Besuche setzt sie auf tägliche Telefonate mit Robert Junior.

In der Sendung, aus der nun Ausschnitte im Magazin People zitiert werden, erklärt Mary, was in den Monaten vor der Inhaftierung ihres Sohnes passiert sein soll. Robert Junior war im November erneut festgenommen worden, nachdem er trotz einer einstweiligen Verfügung wieder zu dem Haus seiner inzwischen Ex-Frau Alexiana Smokoff und deren Familie gefahren sein soll. "Sie hatten eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt, und er ist trotzdem zurückgegangen, weil er denkt, sie will, dass er zurückkommt und sie rettet", beschreibt Mary die Situation. Immer wieder sei daraufhin die Polizei gerufen worden, beim letzten Mal sei ihr Sohn sogar mit einem Taser zu Boden gebracht worden. Robert Junior bekannte sich im November unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Verstoß gegen eine Schutzanordnung und der Missachtung einer früheren Anordnung des Gerichts schuldig. Bis zu seiner Urteilsverkündung am 3. Februar bleibt er ohne Kaution in Haft.

Abseits der juristischen Details gibt Mary in der Reunion einen selten offenen Einblick in ihre Rolle als Mutter. Sie erinnert sich daran, wie sie als Teenager selbst von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt wurde, weil sie sich an keine Regeln halten wollte: "Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, und meine Mutter sagte: 'Ich weiß nicht, wohin du gehst, aber du bleibst nicht hier'." Diese Erfahrung sieht die Reality-Darstellerin heute als Wendepunkt in ihrem Leben – und hofft, dass der Gefängnisaufenthalt für ihren Sohn eine ähnliche Wirkung haben könnte. Mary will ihn nach eigenen Worten "jeden Tag am Telefon ermahnen", zugleich aber akzeptieren, dass er seine Entscheidungen jetzt selbst treffen muss.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

