Halle Berry möchte nie wieder Orgasmen vortäuschen beim Sex

Halle Berry (59) hat keine Lust mehr, ihrem Partner zuliebe einen Orgasmus vorzutäuschen. Die Schauspielerin sprach im Podcast "Sex With Emily" offen über ihr Sexleben und stellte klar: "Das mache ich nicht mehr." Früher habe sie oft so getan, als hätte sie einen Höhepunkt erreicht, nur damit der Mann sich gut fühle. "Wir mussten dorthin gelangen, damit er sich gut dabei fühlte, uns zum Orgasmus zu bringen. Wir mussten sagen, dass wir es geschafft haben, damit er sich selbst gut fühlt. Aber was bewirkt das? Das stellt seine Bedürfnisse über unsere eigenen", erklärte die Schauspielerin. Sie sei inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass beide Partner ein Recht auf Erfüllung hätten, und nicht einer zufrieden einschlafen könne, während der andere enttäuscht an die Decke starre.

Heute müsse sich Halle jedoch keine Sorgen mehr um solche Situationen machen. Ihre Beziehung mit ihrem Verlobten Van Hunt (55) sei von Anfang an anders gewesen als alles, was sie bisher erlebt habe. "Es war das erste Mal, dass ich wahnsinnig verliebt war, bevor wir Sex hatten. Das ist mir noch nie passiert", verriet sie dem Magazin Marie Claire. Die Verbindung zwischen ihr und dem Musiker sei so stark, dass Halle überzeugt ist: "Von den Menschen, mit denen ich verheiratet war, ist er die Person, die ich hätte heiraten sollen." Die Erfahrung mit Van bezeichnete sie als "lebensverändernd" und "magisch".

Halle hat drei gescheiterte Ehen hinter sich – mit David Justice, Eric Benét und Olivier Martinez (60), mit dem sie den gemeinsamen Sohn Maceo-Robert großzieht. Außerdem hat sie eine Tochter namens Nahla mit Ex-Partner Gabriel Aubry (49). Nach ihrer dritten Scheidung habe sie eigentlich beschlossen, allein zu bleiben und sich ganz auf ihre Kinder zu konzentrieren. "Nach drei Scheidungen denkst du irgendwie: 'Ich werde einfach allein sein', und ich war bereit dazu", erzählte sie gegenüber Today. Sie habe dem Universum immer gesagt, was sie nicht wolle, und genau das bekommen. Doch dann sei Van im Jahr 2020 in ihr Leben getreten und habe alles verändert. Gemeinsam mit dem Grammy-Gewinner plant sie nun ihre vierte Hochzeit, nachdem er ihr kürzlich einen Heiratsantrag gemacht hat. Halle, die privat viel Wert auf ihre Rolle als Mutter und Partnerin legt, wirkt in dieser Beziehung angekommen – auch, weil sie gelernt hat, in der Liebe und im Bett klar zu sagen, was sie braucht.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin