Chris Appletons empfand seine Homosexualität als "Krebs"

Chris Appleton (42) hat in einem offenen Interview nun über die dunkelsten Jahre seines Lebens gesprochen. Der britische Star-Hairstylist, der Promis wie Ariana Grande (32), Jennifer Lopez (56) und Kim Kardashian (45) frisiert, war zu Gast im Podcast "Olivia's House" von Olivia Attwood (34) und erzählt dort von der Zeit vor seinem Coming-out. Der 42-Jährige war bereits Vater von zwei Kindern aus seiner langjährigen Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Katie Katon, als er begann, sich mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. "Es fühlte sich an, als hätte ich diesen Krebs und könnte ihn nicht loswerden, und wenn ich ihn herausschneiden hätte können, hätte ich das getan", beschreibt Chris.

Der Stylist schildert, wie sehr ihn die Jahre zuvor innerlich zermürbt hatten. Chris wuchs in Leicester auf und erzählt, dass er in der Schule wegen seiner vermeintlichen Homosexualität und seiner Dyslexie gemobbt wurde. Diese Erfahrungen hätten ihn dazu gebracht, nach außen ein scheinbar "normales" Leben zu führen, bis er schließlich die Wahrheit offenbarte. "Es war schrecklich, es den Kindern zu sagen, und in dieser Nacht dachte ich, es sei besser, einen toten Vater zu haben als einen schwulen", erzählt er in "Olivia's House". In seiner Verzweiflung habe er sogar versucht, sich Suizid zu begehen. Glücklicherweise fand seine Ex-Partnerin ihn rechtzeitig und rettete ihn.

Mittlerweile lebt Chris offen schwul in Los Angeles und hat seinen Frieden gefunden. Zu seiner Ex-Partnerin Katie pflegt er weiterhin ein enges Verhältnis: "Ich glaube, wir empfinden bedingungslose Liebe füreinander – auch nach all den Jahren sind wir immer noch beste Freunde." Auch seine Kinder begleitet er weiterhin durchs Leben und zeigt sich auf Instagram regelmäßig stolz an ihrer Seite. Rückblickend sagt Chris: "Ich habe mich selbst und mein eigenes Leben völlig ignoriert und versucht, eine Version dessen zu sein, was mir richtig erschien." Heute wirkt Chris jedoch glücklicher denn je.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chris Appleton, Promi-Friseur

Getty Images Chris Appleton im Jahr 2018