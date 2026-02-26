Sharon Osbourne enthüllt komplizierte Beziehung zu Ozzys Ex

Sharon Osbourne (73) hat sich in einem Podcast über ihr Verhältnis zu Thelma Riley geäußert, der Ex-Frau ihres verstorbenen Ehemannes Ozzy Osbourne (†76). Die beiden Frauen seien völlig unterschiedliche Persönlichkeiten gewesen, was das Verhältnis kompliziert gemacht habe, erklärte Sharon im "Dumb Blonde"-Podcast. Während Thelma, die von 1971 bis 1982 mit dem Black Sabbath-Sänger verheiratet war, eher ruhig und zurückhaltend gewesen sei, beschrieb sich Sharon selbst als "großmäuliges, auffälliges Kind". "Wir hatten nichts gemeinsam, außer dass ich immer respektvoll zu ihr war, weil sie Ozzys Frau war und sie ihre Kinder zusammen hatten", verriet die Reality-TV-Bekanntheit.

Die einzige Verbindung zwischen den beiden Frauen seien die Kinder gewesen, die Ozzy und Thelma großgezogen haben. Während ihrer Ehe adoptierte Ozzy Thelmas Sohn Elliott aus einer früheren Beziehung und bekam mit ihr die gemeinsamen Kinder Jessica (46) und Louis. Sharon erzählte weiter, dass sie Thelma zwar gekannt habe, diese aber oft verwirrt auf sie reagiert habe. "Sie war eine Studentin. Ich würde in einen Raum kommen und sie würde mich ansehen wie: 'Sie ist verrückt. Sie ist verrückt.' Und ich verstehe das", erklärte Sharon im Podcast. Die Ehe von Ozzy und Thelma sei auseinandergegangen, weil der Musiker ständig auf Tour war und zu Hause betrunken gewesen sei.

Zu ihrem Stiefsohn Louis hat Sharon heute ein enges Verhältnis entwickelt. "Ich stehe Ozzys Sohn sehr nahe", verriet sie im Podcast und fügte hinzu, dass auch ihre eigenen Kinder Aimee (42), Kelly (41) und Jack (40) ihn lieben würden. Louis stand Sharon bei Ozzys Trauerzug in Birmingham zur Seite, nachdem der legendäre Musiker im Juli 2025 an Herzversagen gestorben war. Sharon lernte Ozzy bereits 1970 über ihren Vater kennen, der für Black Sabbath arbeitete, und wurde 1979 seine Managerin. Die beiden heirateten 1982, nur wenige Monate nachdem Ozzy und Thelma ihre Scheidung finalisiert hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / la_woman_rocks Thelma Riley und Ozzy Osbourne, 1971

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne